بالفيديو - حرس الحدود يضرب موعدًا مع الجونة في نهائي الدورة الرباعية

حقق فريق حرس الحدود فوزًا صعبًا على أسوان بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، الأحد، ضمن منافسات دورة الجونة الودية التحضيرية استعدادًا للموسم الجديد 2019-2020.

تقدم حرس الحدود عن طريق محمد عبد الفتاح تاحا، قبل أن يتعادل أسوان عن طريق أحمد عبد الظاهر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

أهداف الشوط الأول:

وفي الشوط الثاني سجل حسن طارق هدف التقدم لأبناء الجنوب، قبل أن يتعادل الفريق العسكري في الوقت القاتل بهدف لعلي محمد علي.

أهداف الشوط الثاني:

وفي ركلات الترجيح استطاع حرس الحدود أن يحسم اللقاء لصالحه ليلتقي مع الجونة في نهائي الدورة بعد غد، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءً، فيما يلعب أسوان مع مصر للمقاصة على المركز الثالث.

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