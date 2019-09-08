الكشف عن - سبب غياب عبد الله جمعة في نهائي الكأس

كشف أيمن عبد العزيز المدرب العام في جهاز الزمالك سبب غياب عبد الله جمعة أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وقال أيمن عبد العزيز: "الإجهاد هو سبب غياب عبد الله جمعة في نهائي الكأس".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الحدث اليوم "عبد الله جمعة كان أمينا معنا وأخبر الجهاز الفني بأنه يشعر بإجهاد في العضلة الخلفية".

وواصل "ومن هنا جاء قرار الجهاز الفني بالدفع بـ محمد عبد الشافي".

وتابع "فخور للغاية بتدريب لاعب مثل محمد عبد الشافي. لاعب محترم داخل وخارج الملعب".

وأكمل حديثه قائلا: "شكرت مجلس إدارة الزمالك سابقا على التعاقد مع ميتشو، والآن أشكرهم على التعاقد مع هذا الكم من اللاعبين".

وأشار "الزمالك أصبح يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين في كل المراكز تجعلنا في حيرة مفيدة للغاية وقت اختيار التشكيل".

الزمالك توج بطلا لكأس مصر للمرة الـ 27 في تاريخه بعدما اكتسح بيراميدز بثلاثية مقابل لا شيء في لقاء شهد مشاركة محمد عبد الشافي بدلا من عبد الله جمعة. (طالع التفاصيل)

ثلاثية الزمالك جاءت في الشوط الثاني عن طريق يوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بنشرقي هدفين.

الشوط الأول كان نديا نوعا ما بين الطرفين ولكن في الشوط الثاني، إذا أطلقنا عليه شوط المدربين، اكتسح ميتشو نظيره ديسابر.

محمود عبد الرازق "شيكابالا" أبدع ليصنع الهدف الأول، قبل أن يترك صناعة الثاني والثالث لـ حمدي النقاز ومحمد أوناجم.

وأضاف الزمالك، بيراميدز في قائمة ضحاياه في نهائيات كأس مصر، ليحقق لقبه التاريخي رقم 27.

وأصبح بيراميدز هو الفريق الـ 12 الذي ينتصر عليه الزمالك في نهائي كأس مصر.

الكأس الـ 27 هو الكأس السادس لـ الزمالك في آخر 7 نسخ من المسابقة المحلية.

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