بالفيديو - ركلة جزاء جدلية تنقذ إيطاليا في تصفيات يورو 2020

ظفرت إيطاليا بانتصار صعب بنتيجة 2-1 يوم الأحد على حساب مضيفتها فنلندا في الجولة السادسة من تصفيات يورو 2020 بعد حصولها على ركلة جزاء جدلية.

وتقدمت إيطاليا بضربة رأس لشيرو إيموبيلي في الدقيقة 59 واستطاع تيمو بوكي نجم نادي نورويتش سيتي الإنجليزي معادلة النتيجة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 72.

لكن الحكم الاسكتلندي روبرت مادن احتسب ركلة جزاء لرفاق ليوناردو بونوتشي بعد لمسة يد عفوية من مدافع فنلندا وتقدم جورجينيو ليسجل هدف انتصار الضيوف في الدقيقة 79.

وحافظت إيطاليا على العلامة الكاملة ببلوغها النقطة 18 وواصلت تصدرها لترتيب المجموعة العاشرة من التصفيات واقتربت من التأهل ليورو 2020.

وفي المجموعة ذاتها فازت أرمينيا على ضيفتها البوسنة والهرسك بنتيجة 4-2 وعجزت اليونان عن الفوز في ملعبها أمام ليشتنشتاين لتتعادل بهدف لمثله.

وواصلت إسبانيا تصدرها لترتيب المجموعة السادسة بفوزها للمرة السادسة تواليا وسحقت ضيفتها جزر فارو بنتيجة 4-صفر.

وسجل رودريجو مورينو هدفين ومثله باكو ألكاسير ليقترب فريق لا روخا خطوة أخرى من التأهل للبطولة.

وحافظت السويد على وصافة المجموعة برصيد 11 نقطة رغم تعادلها في ملعبها بهدف لمثله أمام النرويج، ورفعت الثالثة رومانيا رصيدها إلى 10 نقاط بالفوز على مالطة بهدف.

واشتعل الصراع في المجموعة الرابعة بفوز سويسرا على جبل طارق بنتيجة 4-صفر وتعادل الدنمارك بدون أهداف أمام مضيفتها جورجيا.

ولا تزال أيرلندا، التي لم تلعب في الجولة الحالية، متصدرة للمجموعة ورصيدها 11 نقطة وتليها الدنمارك (9 نقاط) ثم سويسرا (8 نقاط).

وخاض كل فريق بالمجموعة 5 مباريات عدا سويسرا التي لعبت 4 مواجهات فقط.

ويتأهل ليورو 2020 بطل ووصيف كل مجموعة من المجموعات العشر في التصفيات.

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