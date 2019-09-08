ميتشو عن مواجهة الأهلي في السوبر: هناك ما هو أهم الآن

الأحد، 08 سبتمبر 2019 - 23:23

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

رفض الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني لـ الزمالك الحديث عن مواجهة الأهلي في السوبر المصري.

الزمالك توج بطلا لكأس مصر للمرة الـ 27 في تاريخه بعدما اكتسح بيراميدز بثلاثية مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

وقال ميتشو: "نحترم ونُقدر الأهلي بكل تأكيد ولكن لا أفكر نهائيا في السوبر في الوقت الحالي".

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وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون سبورت "هناك ما هو أهم بالنسبة لي الآن من لقاء السوبر وهو لقاء دوري أبطال إفريقيا".

وتابع "الآن على جماهير الزمالك الاحتفال بلقب الكأس، ولكن بالنسبة لنا سنبدأ مباشرة التفكير في المواجهة المقبلة وهي مواجهة دوري الأبطال وليس السوبر".

وأكمل حديثه قائلا: "الزمالك والأهلي يجعلان الكرة المصرية قوية وأنا سعيد للغاية بأن أكون جزءا من الكرة المصرية الآن".

ويستعد الزمالك للسفر إلى السنغال لمواجهة جينيراسيون يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

ثلاثية الزمالك في نهائي الكأس جاءت في الشوط الثاني عن طريق يوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بنشرقي هدفين.

الشوط الأول كان نديا نوعا ما بين الطرفين ولكن في الشوط الثاني، إذا أطلقنا عليه شوط المدربين، اكتسح ميتشو نظيره ديسابر.

محمود عبد الرازق "شيكابالا" أبدع ليصنع الهدف الأول، قبل أن يترك صناعة الثاني والثالث لـ حمدي النقاز ومحمد أوناجم.

وأضاف الزمالك، بيراميدز في قائمة ضحاياه في نهائيات كأس مصر، ليحقق لقبه التاريخي رقم 27.

وأصبح بيراميدز هو الفريق الـ 12 الذي ينتصر عليه الزمالك في نهائي كأس مصر.

الكأس الـ 27 هو الكأس السادس لـ الزمالك في آخر 7 نسخ من المسابقة المحلية.

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