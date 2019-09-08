عبد الغني: تأثير ميتشو ظهر على الزمالك في الملعب

شدد محمد عبد الغني مدافع الزمالك على أن فريقه بذل جهدا كبيرا في الفترة الماضية وتوج هذا الجهد بالفوز بلقب كأس مصر.

وفاز الزمالك على بيراميدز في نهائي كأس مصر لموسم 2018/2019 بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب برج العرب.

وقال عبد الغني عقب المباراة لقناة أون سبورت: "بذلنا جهدا كبيرا في الفترة الماضية وكنا نريد تحقيق بطولة للنادي وجماهيره نبدأ بها الموسم الجديد وتكون بمثابة دفعة قوية لكل اللاعبين وهذا ما حدث".

وأضاف "تأثير المدرب ميتشو ظهر في الملعب، وخارج الملعب هو ذو شخصية محترمة وجميع اللاعبيون يحبونه".

وأكمل "ميتشو حريص دائما على تحفيز اللاعبين ورغم أنه تولى مهمة تدريب الفريق قبل فترة إلا أنه دائما ما يحرص على تحفيزنا".

وأتم تصريحاته "الزمالك في الفترة المقبلة سيظهر بشكل مختلف تماما وسنقاتل للفوز بكل البطولات".

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