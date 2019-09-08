أوباما: التتويج دافع قوي للموسم الجديد

يرى يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك أن تتويج فريقه بكأس مصر 2018-2019 يمثل دافعا قويا لخوض الموسم الجديد بكل قوة.

وقال أوباما عبر قناة أون سبورت:"التتويج جاء في وقت مناسب مع بداية الموسم".

وأضاف "هذا دافع جيد لما هو قادم".

ومهد أوباما طريق الزمالك للفوز بالبطولة بإحرازه الهدف الأول في مباراة حسمها الفريق بنتيجة 3-صفر على حساب بيراميدز يوم الأحد في ملعب برج العرب.

وتوج الزمالك باللقب للمرة 27 في تاريخه وللمرة الثانية على التوالي.

وواصل الزمالك هيمنته على كأس مصر إذ توج باللقب للمرة السادسة في آخر 7 مواسم.

ويستعد الزمالك لخوض كأس السوبر المصري 2017-2018 أمام الأهلي ومواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.















































































































































































































































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