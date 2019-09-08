كهربا يهنئ الزمالك بكأس مصر

الأحد، 08 سبتمبر 2019 - 22:46

كتب : FilGoal

كهربا - حمدي النقاز - الزمالك - المصري

وجه محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب ديسبورتيفو أفيش البرتغالي التهنئة لفريق الزمالك بعد تتويجه بلقب كأس مصر.

محمود كهربا

النادي : ديسبورتيفو أفيش

الزمالك

وفاز الزمالك على بيراميدز في نهائي كأس مصر لموسم 2018/2019 بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب برج العرب.

ونشر كهربا صورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لشيكابالا قائد الزمالك وهو يحتفل باللقب.

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وعلق كهربا على الصورة "مبروك لجماهير الزمالك وألف مبروك لأخواتي".

ونشبت أزمة بين كهربا والزمالك قبل عدة شهور أدت إلى رحيل اللاعب دون علم النادي الأبيض وسافر إلى البرتغال لينضم لفريق أفيش.

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كهربا يهنئ الزمالك بكأس مصر

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