خاص الإنتاج الحربي يضم باسم مرسي لموسمين

الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 - 22:58

كتب : حامد وجدي

باسم مرسي - الزمالك - ديتشا

كشف أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربي عن تعاقد ناديه مع باسم مرسي مهاجم الزمالك في صفقة انتقال حر.

وقال عامر لـFilGoal.com: "نجحنا في ضم باسم مرسي لمدة موسين دون أي مقابل مالي".

وأضاف "نثق في قدرات باسم، وإن شاء الله سيعود إلى مكانته الطبيعية".

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خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي قال في وقت سابق: "تفاوضنا مع الزمالك خلال الفترة الماضية، لكن إدارته متمسكة ببند عدم إشراكه في المواجهات المباشرة بين الفريقين في الموسم الجديد".

وأضاف عبر برنامج كورة كل يوم "نحترم نادي الزمالك ولكن سنحافظ على حقوقنا، سنضم باسم مرسي مجانا، لأنه بات لاعبا حرا لعدم قيده في القائمة الأولية للزمالك".

باسم مرسي البالغ من العمر 27 عاما بدأ مسيرته الكروية مع فريق بتروجت ثم انتقل للإنتاج الحربي عام 2013 وقضى معه موسم واحد فقط.

ثم تعاقد الزمالك مع باسم مرسي ليتألق ويحقق مع الأبيض بطولة الدوري المصري مرة وكأس مصر مرتين.

قبل أن يخرج للإعارة مع لاريسا اليوناني في النصف الأول من الموسم الماضي، ثم يقضي النصف الثاني من الموسم معارا مع سموحة قبل أن يدخل في صدام مع المدير الفني حسام حسن ما أبعده عن المشاركة.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري المصري قبل نهاية الشهر الجاري على أن تكون مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك المؤجلة، في 20 سبتمبر.

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