ميتشو: الأهلي عرض مبلغا أكبر من الزمالك لكن مشاعري لم تسمح لي

كشف ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك عن محاولة الغريم التقليدي الأهلي التعاقد معه بمبلغ أكبر من النادي الأبيض قبل إتمام تعاقده.

وتحدث ميتشو لموقع "سويتان لايف" الجنوب إفريقي قائلا: "الأهلي حاول إغراءي بمبلغ مالي أكبر من الزمالك من أجل التعاقد معه".

واستدرك "لكن مشاعري لم تسمح لي بمراوغة الزمالك، الناس هنا تعرف مدى الاحترام والولاء الذي أظهرته لفريقي قبل إتمام التعاقد معه".

وأضاف ميتشو "الزمالك حاول التعاقد معي في عام 2017 لكن أورلاندو بايرتس كان أتم التعاقد معي في ذلك الوقت".

وأردف "يوم الرحيل عن أورلاندو كانت ليلة لا تصدق في حياتي ففي ذلك اليوم لاعبو الزمالك ومشجعوه أقنعوني بقبول أصعب مهمة تدريبية في القارة الإفريقية".

ولم يستبعد المدرب الصربي إمكانية عودته للدوري الجنوب إفريقي مستقبلا مرة أخرى بعدما قضى ولايتين تدريبيتين رفقة أورلاندو بايرتس.

وقال: "خلال ولايتي تدريب في جنوب إفريقيا كنت أكن الكثير من الاحترام للبلد وللناس لذا لا يوجد لدي أي سبب يمنعني في المستقبل من العودة".

وأكمل "أتيت إلى إفريقيا كمدرب صغير يبلغ من العمر 32 عاما وتلك المغامرة كانت من المفترض أن تكون قصيرة ولكني تأثرت بالحب والاحترام في إفريقيا".

وأتم المدرب صاحب الـ50 عاما "أتطلع لأن أكون خادما وجنديا لكرة القدم في هذه القارة الرائعة".

وقاد ميتشو الزمالك لبلوغ نهائي كألس مصر ويستعد للقاء بيراميدز يوم الأحد المقبل.

طالع أيضا

مران الأهلي – طلب جديد من فايلر أثناء الهجوم.. واهتمام خاص بالعرضيات

أي هؤلاء اللاعبين توج بكأس مصر؟

خبر في الجول – معروف يوسف يقترب من المصري

كيف يعوض جوارديولا إصابة لابورت.. 3 خيارات مطروحة أحدهم تمت تجربته

أبرز 20 لاعبا حرا بعد نهاية سوق الانتقالات