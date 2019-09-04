يرى تامر عبد الحميد ظهير أيمن الزمالك الأسبق أن أكبر تحدٍ أمام ميلوتن سيردويفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك في نهائي كأس مصر هو سيباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز.

الزمالك حامل اللقب يلتقي يوم الأحد مع بيراميدز الذي وصل لنهائي البطولة لأول مرة في تاريخه، وFilGoal.com اتجه إلى سؤال بعض نجوم الكرة عن رؤيتهم لنهائي المسابقة الأقدم في تاريخ مصر.

وتامر عبد الحميد تحدث عن رؤيته لمفاتيح لعب الفريقين والتشكيل الأمثل لكلا منهما.

قراءة في مفاتيح لعب الفريقين

عبد الحميد قال: "الزمالك الأقرب لحسم اللقب بحكم الخبرات وعدد الفوز باللقب قبل ذلك لكن أكبر تحدٍ سيقابله ميتشو -المدرب- هو (سيباستيان) ديسابر المدير الفني لبيراميدز".

وأضاف "ديسابر واحد من أنجح وأكفء الأجانب الذين دربوا في مصر خلال الفترة الأخيرة، درب في الدوري المصري ويحفظه بشكل جيد، على عكس ميتشو الذي لم يخض تجربة من قبل هنا".

وأشار "هذا ما يمنح التفوق لديسابر عن ميتشو، أرى أن الأول متفوق بخطوة وحيدة. أيضا بيراميدز فريق مليء بمفاتيح اللعب".

تامر تطرق إلى "رجب بكار وعبد الله السعيد وإيريك تراوري وجون أنتوي وإسلام عيسى وإبراهيم حسن، كل هؤلاء مفاتيح لعب ثقيلة ومهمة جدا، لابد الحذر منها والتأمين أمامهم بشكل قوي".

وأكمل "يجب أن يكون هناك احترام كبير لفريق بيراميدز. أعتقد أننا لن نجد اندفاع من الزمالك بكل الخطوط، على سبيل المثال عبد الله جمعة وحمدي النقاز لن يتقدموا في وقت واحد، سيكون هناك تبادل بينهما".

وواصل حديثه "فرجاني ساسي سيكون إلى جوار طارق حامد بشكل كبير، كذلك أدوار دفاعية كبيرة للجناحين، وأعتقد أن كل مدافع سيواجه بشكل شخصي كل مهاجم أمامه من بيراميدز".

نجم الزمالك السابق أردف "وضع طبيعي أن يراقب محمود علاء أو محمد عبد الغني أنتوي، أما التحدي الذي سيقابل ديسابر هو مواجهة أسماء ثقيلة للغاية في الزمالك كـ(يوسف) أوباما و(أشرف) بن شرقي وأوناجم وعمر السعيد ومصطفى محمد وشيكا وساسي وطبعا حارس عملاق (محمد عواد)".

ولفت إلى "الأمور ستكون صعبة، كيف يمكنك إيقاف كل هؤلاء النجوم وفي نفس الوقت أنت مطالب بالتسجيل. أعتقد أنه سيعتمد على أخطاء مدافعي الزمالك أو يضغط من البداية".

التشكيل الأمثل للفريقين

يرى عبد الحميد "مصطفى محمد لابد أن يشارك من البداية على حساب عمر السعيد فهو الأجهز والأفضل وتحركاته أكثر خطورة".

وأوضح "ثلاثي نصف الملعب أمام طارق وساسي في رأيي أوناجم وبن شرقي وأوباما مع الاحتفاظ بشيكابالا كورقة رابحة".

واستدرك "لا يجب أن يلعب من البداية خاصة أنه لن يستطيع اللعب لـ 90 دقيقة أو أربع أشواط لو لزم الأمر، فالاحتفاظ به كتغيير أفضل".

عبد الحميد اختتم "أما بيراميدز فطبعا عبد الله السعيد يجب أن يلعب من البداية دون نقاش. أحمد الشناوي يشارك بدلا من المهدي سليمان فهو أفضل وأجهز".

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