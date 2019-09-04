الإسماعيلي يجدد تعاقد ثنائي الفريق

الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 - 22:19

كتب : ياسر الشريف

عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي

جدد الإسماعيلي تعاقد حارسه محمد مجدي ولاعب الفريق خمسة مواسم لكل منهما رسميا.

وجاءت رغبة الإسماعيلي في تجديد تعاقد محمد وعبد الرحمن مجدي من أجل إضفاء المزيد من الاستقرار على الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويعد محمد مجدي من ناشئي الإسماعيلي وبدأ مشواره مع الفريق الأول في عام 2016.

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وسبق لمجدي المشاركة مع الدراويش الموسم الماضي في خمس مباريات حافظ فيها على نظافة شباكه مرة وحيدة وسكن مرماه ثمانية أهداف.

أما عبد الرحمن مجدي فانضم للإسماعيلي قادما من الترسانة في 2017.

وشارك الموسم الماضي مع الفريق في 38 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع أربعة.

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