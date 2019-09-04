مران الزمالك - طارق حامد يواصل التأهيل وانتظام شيكابالا قبل نهائي الكأس

ألقى الصربي ميلوتين سيردويفيتش "ميتشو"، المدير الفني لفريق الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق المران المسائي المقام على ملعب النادي استعدادا لنهائي الكأس أمام بيراميدز.

وأحضر المدرب سبورة وشرح المهام الفنية والخططية لللاعبين، وأكد المدرب ضرورة تنفيذ التعليمات بدقة والعمل بقوة لتحقيق المطلوب الفترة القادمة، بحسب الموقع الرسمي للفريق الأبيض.

أما على جانب آخر فيؤدي حازم إمام الظهير الأيمن للفريق حصة تأهيلية خاصة بجمانيزيوم النادي، وفقا لبرنامج محدد وضعه الجهاز الفني لتجهيزه والوصول به لأعلى "فورمة".

وعقد أيمن عبدالعزيز مدرب الفريق جلسة سريعة مع طارق حامد على هامش المران، تحدث مع اللاعب فيها عن بعض الأمور الفنية استعدادا للفترة المقبلة.

وفي سياق متصل يؤدي طارق حامد حصة تأهيلية خاصة بالركض الخفيف بطول الملعب وذلك ضمن برنامج وضع للاعب من قبل الجهاز الفني لتجهيزه للمباريات المقبلة.

فيما انتظم محمود عبدالرازق "شيكابالا" بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعي استعدادا لنهائي الكأس.

جاء ذلك عقب خوض اللاعب أمس -الثلاثاء- لبرنامج بدني في صالة الجيمانزيوم بالنادي بقرار من ميتشو.

ويواصل محمد حسن لاعب وسط الفريق البرنامج العلاجي والتأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للتعافي من آلام الركبة التي يعاني منها مؤخرا.

ويؤدي اللاعب بعض التدريبات التأهيلية بالركض الخفيف كذلك بعض التدريبات العلاجية تحت إشراف أخصائي التأهيل عمرو المطراوي.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز الأحد المقبل بنهائي كأس مصر التي يحمل الفريق الأبيض لقبها.

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