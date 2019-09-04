خبر في الجول - تعرف على التفاصيل المالية لانتقال ثلاثي الزمالك لـ المصري

ثلاثية لاعبين دفعة واحدة انتقلوا من الزمالك إلى المصري البورسعيدي خلال الأيام القليلة الماضية وهم عماد فتحي وبهاء مجدي والظهير الشاب خالد مصطفى.

لكن لم يعلن أي من الطرفين التفاصيل المالية لهذه الصفقة الثلاثية.

وكشف مصدر داخل نادي المصري لـFilGoal.com: "تعاقدنا مع اللاعبين الثلاثة مقابل 5 ملايين جنيه".

وأضاف "على أن يتم دفع مليوني جنيه بشكل فوري، ويتم تقسيط باقي المبلغ على 3 دفعات شهرية".

من جهة يدرس نادي المصري مصير مدافع الفلسطيني محمد صالح والذي تم الاستقرار على عدم قيده في قائمة الفريق الحالية بعدما تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

والاحتمال الأقرب لمصير اللاعب هو إعارته لناد آخر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في حالة تعافيه من الإصابة.

يأتي هذا الإجراء من نادي المصري وفقا للائحة الأندية لقيد اللاعبين والتي تنص على معاملة لاعب واحد فقط فلسطيني أو سوري أو من شمال إفريقيا كمصري.

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