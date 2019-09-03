ميرور: بسبب عدم دفع قيمة صفقة.. وست بروميتش سيشكو برشلونة في فيفا

يستعد نادي وست بروميتش ألبيون للتقدم بشكوى ضد نادي برشلونة لعدم دفعه قيمة انضمام لوي باري موهبة الفريق خلال السوق الصيفية المنصرمة للنادي الكتالوني. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وطلب نادي وست بروميتش ألبيون أن يدفع برشلونة مبلغ 235 ألف جنيه إسترليني كتعويض لرحيل موهبته إلى الفريق.

ورفض صاحب الـ16 عاما عقدا لمدة 3 سنوات مع وست بروميتش لكي ينضم إلى برشلونة.

ويعد مبلغ الـ235 ألف جنيه إسترليني مبلغا ثابتا محدد من قبل فيفا كتعويض للأندية التي تخسر لاعبيها الشباب.

وأشارت عدة تقارير في إنجلترا إلى أن نادي برشلونة لم يدفع بعد المبلغ المالي المقدر من قبل فيفا من أجل باري.

وكان وست بروميتش قد أبدى غضبه الشديد من برشلونة في وقت سابق بسبب ضمه لما وصفته "ميرور" بـ"واحد من أفضل المواهب الشابة حاليا"، وبعد ذلك أعلن النادي الكتالوني عن التوقيع معه قبل التوصل إلى اتفاق رسمي أو التواصل مع الاتحاد الإنجليزي.

وتواجد باري صاحب الـ16 عاما مع وست بروميتش لمدة 10 أعوام، إذ أنه بدأ مسيرته مع كرة القدم في سن صغيرة للغاية.

وانضم لوي باري إلى فريق برشلونة تحت 19 عاما، لكنه لن يتمكن من المشاركة حتى تسوية الخلاف مع وست بروميتش.

المهاجم الإنجليزي لعب خلال الموسم الماضي في دوري تحت 18 عاما مع وست بروميتش في 12 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

ومثل باري منتخب إنجلترا تحت 16 عاما في 9 مواجهات سجل خلالها 6 أهداف.

طالع أيضا

حصاد الميركاتو.. تنوع برشلونة

علاء نبيل يرشح حسام حسن لقيادة مصر

الدوري التركي.. ملتقى نجوم الصف الثاني في أوروبا

نهائي كأس مصر 2019 الأول بين مدربين أجنبيين منذ 12 عاما

رئيس الزمالك يرد على عبد الحفيظ

الحاج ضيوف ينصح صلاح بمغادرة ليفربول