سانشيز عن رحلته مع يونايتد: لم ألعب.. ولا أعرف لماذا!

صفقة مدوية أبرزمها مانشستر يونايتد في يناير 2018، لكن في النهاية بات الجمهور في ملعب أولد ترافورد يتساءل، أين هو اللاعب صاحب أعلى راتب في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

أليكسيس سانشيز النادي : إنتر ميلان مانشستر يونايتد

مشوار غير موفق لأليكسيس سانشيز في فريق الشياطين الحمر، انتهى بانتقاله إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وقال سانشيز عن رحلته في يونايتد:"لم أندم على الانتقال إلى الفريق، في ذلك الوقت كان ينتدب لاعبين كثر أملا في الفوز بالبطولات".

وواصل التشيلي في حواره مع شبكة BBC "لطالما قلت لأصدقائي أريد أن ألعب، لو تركوني ألعب سأقدم أفضل ما لدي. لو تركوني ألعب مباراة كاملة سأفوز بها".

وأتم الجناح البالغ عمره 30 عاما "أحيانا كنت ألعب 60 دقيقة فقط، ثم أجلس على مقاعد البدلاء في المباراة التالية. ولم أعرف سبب ذلك".

أبدع سانشيز في الدوري الإنجليزي على مدار 3 مواسم ونصف الموسم وهو يرتدي القميص الأحمر لنادي أرسنال.

ثم انتقل إلى يونايتد مقابل 70 مليون يورو لكن لم يقدم مردودا طيبا يرضي عشان النادي الإنجليزي الذين انتظروا بشغف قدوم النجم الأسبق لبرشلونة.

وشارك سانشيز في 45 مباراة مع يونايتد وسجل 5 أهداف وأرسل 9 تمريرات حاسمة.

وعاد سانشيز إلى الدوري الإيطالي الذي قضى فيه 3 مواسم لاعبا في أودينيزي قبل أن يرحل إلى برشلونة في 2011.

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