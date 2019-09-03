خاص سلة - ميدو طه: منافسات ٣x٣ تعتمد على مهارة اللاعب.. هدفنا البطولات مع الاتحاد السكندري

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 - 14:56

كتب : محمد سمير

ميدو طه - كرة سلة

حقق محمد طه الشهير بـ "ميدو" لقب فضية منافسات كرة السلة ٣x٣ مع مصر في دورة الألعاب الإفريقية والتي تختلف عن منافسات كرة السلة بنظامها الطبيعي.

ويلعب ميدو طه مع الاتحاد السكندري في منافسات كرة السلة بنظامها الطبيعي، بجانب مشاركته مع منتخب مصر في نظام ٣x٣.

وتلعب مباريات نظام ٣x٣ علي نصف ملعب كرة سلة وعلي برج كرة سلة واحد، ويشمل الملعب منطقة لعب طبقاً للمواصفات المعتمدة للملاعب الرسمية وخط للرمية الحرة علي مسافة (5.80) متر والرمية الثنائية علي مسافة (6.75) متر وصف لمنقطة الحماية اسفل الحلقة.

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وتواصل FilGoal.com مع ميدو طه للحديث عن الفوز بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الإفريقية.

وقال ميدو: "كان هدفنا الميدالية الذهبية وليس فقط مجرد الوصول للنهائي".

وأضاف لاعب منتخب مصر "شاهدنا فرق قوية تشارك في دورة الألعاب الإفريقية، ونحمد الله على الميدالية الفضية في النهاية".

وعن أبرز الصعوبات أوضح "واجهنا صعوبات من الناحية التنظيمية، في أول يوم واجهنا المغرب المنظم بعد ذلك لعبنا مباراة أخرى في اليوم التالي، وبعد ذلك لعبنا ربع النهائي".

"اللعب المتتالي كان ضغط كبير بالنسبة لنا، لكن أرى أننا حققنا نتيجة جيدة مع صعوبة الفرق".

ودخلت منافسات السلة ٣x٣ ضمن المنافسات الأولمبية بداية من أولمبياد طوكيو 2020.

وعن سبب مشاركته في ذلك النظام الحديث قال ميدو: "أحب اللعب الحر وهو ما دفعني لخوض منافسات ٣x٣ لأنها تظهر مهارة كل لاعب".

وأضاف ميدو "الفارق بينها وبين السلة بالنظام العادي، أن لعبة ٣x٣ تعتمد على (الشو) أكثر مع عدم التقييد بالكثير من القوانين لذلك تعتمد على الذكاء والمهارة".

وشدد "أعتقد أن شعبية اللعبة ستزيد في مصر العام المقبل، خاصة أن الاتحاد المصري قرر إقامة دوري بها الموسم المقبل".

وبالانتقال بالحديث إلى كرة السلة بنظامها الطبيعي قال ميدو: "واجب علينا إهداء بطولة لجماهير الاتحاد السكندري ومجلس الإدارة بعد دعمهم لنا الموسم لنا".

وأضاف "هدفنا هو المنافسة على الألقاب، وأعتقد أننا قادرون على تحقيق ذلك في الموسم المقبل".

وأخيرا تحدث عن منتخب مصر قائلا: "نحتاج إلى مزيد من المعسكرات والاحتكاك بفرق قوية".

وأتم "خوض مزيد من المباريات سيؤثر علينا إيجابيا ويرفع من شأن اللعبة على المستويين القاري والدولي".

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