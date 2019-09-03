"لا يوجد شيء سهل".. دي ليخت أفضل لاعب في هولندا

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 - 13:47

كتب : FilGoal

دي ليخت - يوفنتوس

قال الهولندي ماتيس دي ليخت إنه لا يوجد شيء سهل بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في هولندا لعام 2019.

دي ليخت قاد أياكس الموسم الماضي للفوز بالثنائية المحلية والوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم سنه الصغير.

مدافع يوفنتوس الإيطالي تحدث لصحيفة "دي تيليجراف" الهولندية عقب التتويج بالجائزة قائلا: "أنا فخور للفوز بتلك الجائزة عن أدائي بعمر الـ19 وأنا الآن في الـ20 من عمري".

أخبار متعلقة

كومان مدافعا عن دي ليخت: هل تذكرون أول لقاء لي في برشلونة؟ دي ليخت: في يوفنتوس مدرسين مثاليين دي ليخت: لم أتوقع جلوسي على مقاعد البدلاء مع يوفنتوس نيدفيد: المنافسة على الدوري الإيطالي صعبة.. ودي ليخت مستقبل يوفنتوس

وتابع "أنا أعرف كم يحب منا يوهان كرويف ورونالد كومان وماركو فان باستن ورود خوليت لكن للأسف لم أراهم يلعبون".

وأضاف "لقد وجدت الأمر خاصا مع نجاح يان فيرتونخين، ارتدى القميص رقم 4 وكان مثالي في أياكس ولازالت أتحدث معه".

وعن كيفية تغير الأفكار بين دفاعات إيطاليا وهولندا واصل "قد يبدو الأمر سلبيا لكن في إيطاليا بالمقارنة بهولندا نحن نفكر بفردية".

وأكمل "أنا في دولة جديدة وأعرف أن الأمر ليس سهلا، تلك الجائزة تؤكد قيمة الجيل الجديد بالكرة الهولندية، وسأعمل بجد من أجل النجاح في إيطاليا".

وأعاد دي ليخت إحكام قبضة الهولنديين على جائزة أفضل لاعب هولندي بعدما فاز بها الموسمين الأخيرين كل من الثنائي المغربي كريم الأحمدي وحكيم زياش.

كما فاز فيرنيكي دي يونج لاعب برشلونة الحالي وأياكس السابق بجائزة أفضل لاعب شاب عن الموسم الماضي أيضا.

ونجح دي ليخت في الفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في هولندا لعام 2018 مع أياكس.

طالع أيضا

حصاد الميركاتو.. تنوع برشلونة

علاء نبيل يرشح حسام حسن لقيادة مصر

الدوري التركي.. ملتقى نجوم الصف الثاني في أوروبا

نهائي كأس مصر 2019 الأول بين مدربين أجنبيين منذ 12 عاما

رئيس الزمالك يرد على عبد الحفيظ

الحاج ضيوف ينصح صلاح بمغادرة ليفربول

دي ليخت يوفنتوس أياكس هولندا

نرشح لكم

أخر الأخبار

حصاد الميركاتو – صفقات إنتر.. قائمة متكاملة ومرونة يحتاجها كونتي 25 دقيقة | تقرير في الجول
تقرير: قضاء إسبانيا يعيد التحقيق في قضية متهم فيها أجيري وآخرين 36 دقيقة | أوروبا
ميرور: بسبب عدم دفع قيمة صفقة.. وست بروميتش يستعد لشكوى برشلونة في فيفا 50 دقيقة | أوروبا
سانشيز عن رحلته مع يونايتد: لم ألعب.. ولا أعرف لماذا! ساعة | أوروبا
سلة - ميدو طه: منافسات ٣x٣ تعتمد على مهارة اللاعب.. هدفنا البطولات مع الاتحاد السكندري ساعة | رياضات أخرى
كتاب أوين يسبب جدلا كبيرا له مع شيرار لإهانة جماهير نيوكاسل ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب الأهلي - ريني فايلر.. "قد لا يكون الأمر سارا لعدد كبير من اللاعبين" 2 تغريدة - ما بين "مسؤولية كلوب وضرورة اعتذار صلاح".. ماذا قالت الجماهير عن غضب ماني 3 ريني فايلر لـ في الجول: تدريب الأهلي؟ أراكم في المؤتمر الصحفي 4 الكشف عن – موقف الأهلي الحالي من كهربا وأزارو وأجايي

قد ينال إعجابك