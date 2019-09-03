"لا يوجد شيء سهل".. دي ليخت أفضل لاعب في هولندا

قال الهولندي ماتيس دي ليخت إنه لا يوجد شيء سهل بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في هولندا لعام 2019.

دي ليخت قاد أياكس الموسم الماضي للفوز بالثنائية المحلية والوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم سنه الصغير.

مدافع يوفنتوس الإيطالي تحدث لصحيفة "دي تيليجراف" الهولندية عقب التتويج بالجائزة قائلا: "أنا فخور للفوز بتلك الجائزة عن أدائي بعمر الـ19 وأنا الآن في الـ20 من عمري".

وتابع "أنا أعرف كم يحب منا يوهان كرويف ورونالد كومان وماركو فان باستن ورود خوليت لكن للأسف لم أراهم يلعبون".

وأضاف "لقد وجدت الأمر خاصا مع نجاح يان فيرتونخين، ارتدى القميص رقم 4 وكان مثالي في أياكس ولازالت أتحدث معه".

وعن كيفية تغير الأفكار بين دفاعات إيطاليا وهولندا واصل "قد يبدو الأمر سلبيا لكن في إيطاليا بالمقارنة بهولندا نحن نفكر بفردية".

وأكمل "أنا في دولة جديدة وأعرف أن الأمر ليس سهلا، تلك الجائزة تؤكد قيمة الجيل الجديد بالكرة الهولندية، وسأعمل بجد من أجل النجاح في إيطاليا".

وأعاد دي ليخت إحكام قبضة الهولنديين على جائزة أفضل لاعب هولندي بعدما فاز بها الموسمين الأخيرين كل من الثنائي المغربي كريم الأحمدي وحكيم زياش.

كما فاز فيرنيكي دي يونج لاعب برشلونة الحالي وأياكس السابق بجائزة أفضل لاعب شاب عن الموسم الماضي أيضا.

ونجح دي ليخت في الفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في هولندا لعام 2018 مع أياكس.

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