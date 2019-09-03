عبد الحفيظ: لا أتخوف من جدول الدوري.. بل التحكيم

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 - 00:47

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ - الأهلي - الداخلية

لا يمثل جدول الدوري للموسم الجديد من بطولة الدوري المصري، أي مشكلة لمدير الكرة في الأهلي سيد عبد الحفيظ.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة ناديه: "أتمنى أن ينفذ رئيس اتحاد الكرة عمرو الجنايني وعوده التي أطلقها، ولا أتخوف من جدول الدوري بل التحكيم".

وأضاف "وجدنا صعوبات عديدة في آخر 3 سنوات بشأن انتظام المسابقة، وضع جدول منتظم ليس صعبا فهو ليس كيمياء أو اختراع".

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وأشار "مواعيد المباريات الإفريقية للأندية معروفة ومعلنة منذ فترة، لقد اقترحت بمنح كل فريق 5 أيام قبل أو بعد أي مباراة إفريقية مع تسكين المباريات المؤجلة في أقرب موعد ممكن".

واستطرد سيد عبد الحفيظ "كل الضغوط والأحداث التي تعرضنا لها الموسم الماضي، كان لإبعاد الأهلي عن الدوري، ولكن في النهاية حققنا اللقب".

وواصل مدير الكرة بالأهلي "أي اقتراح صادر عنا لا يمثل مصلحتنا فقط بل نراعي أيضا مصالح كل الأندية، ولكن هناك بعض المرضى النفسيين الذين يرفضون اقتراحاتنا في وسائل الإعلام لمجرد إنها صادرة عن الأهلي".

وشدد سيد عبد الحفيظ "عصر الصوت العالي وقلة الاحترام والتقدير وسلوكيات تتنافى مع الرياضة وتحويلها إلى محاكم وساحات جنائية، لابد أن يقابل بنفس القوة والرد التي يستحقها الطرف الآخر، الأهلي ناد راق وسيبقى راقيا رغما عن أي أحد".

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