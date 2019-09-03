عبد الحفيظ: الأهلي يريد "الـVAR" فقط.. ما المتعة في ظلم أحد الفرق؟

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 - 00:42

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ - الأهلي - صن داونز

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي على ضرورة تطبيق تقنية الفيديو في التحكيم الموسم الجديد.

وصرح عبد الحفيظ عبر قناة ناديه: "الأهلي يريد تقنية الفيديو فقط، فالإعادة ستبين ما لنا وما علينا، وستساهم في رفع معدلات نجاح الأداء التحكيمي، وستكون أفضل كثيرا مما يتردد عن العدالة التحكيمية بكلام للاستهلاك المحلي".

وأضاف "لقد ابتعد الأهلي كثيرا عن المقدمة في الموسم الماضي بسبب الأخطاء التحكيمية، أحترم كابتن وجيه أحمد جدا، ولكن اختياراته للحكام عليها علامات استفهام عديدة سواء لمباريات الأهلي أو منافسيه".

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وواصل "ما المتعة في ظلم أحد الفرق؟ أخطاء التحكيم تعتبر من أشد مساوئ كرة القدم، وأنا مع الاستعانة بشاشة 14 بوصة طالما ستحقق العدالة".

واستمر "تقنية الـVAR هامة مثل حكم الساحة ويجب تطبيقها مهما كانت تكلفتها المادية لإرساء العدالة بين جميع الفرق".

وأكد "التحكيم قد يكون سببا في إقالة مدرب أو جهاز فني، والاستمرار بدون تطبيق تقنية الفيديو خطر على الأهلي جدا مع احترامي لكل التصريحات والوعود الوردية".

وأشار "لا توجد مشكلة لدي في تعيين حكام يحبهم المنافس، لكن في نفس الوقت لا تسند مباريات الأهلي لحكام لا يحبونه".

وتساءل عبد الحفيظ "كم مرة احتسب الحكم محمد معروف ركلة جزاء ضد الزمالك وكم ركلة احتسبها ضد الأهلي، وكم ركلة كنا نستحقها ولم يحتسبها؟".

وأشار مدير الكرة بالأهلي "من أسباب حصولنا على الدوري في الموسم الماضي هي مطالبة الزمالك بحكام أجانب".

واستطرد ساخرا "الحكم جهاد جريشة لا يحالفه التوفيق في مباريات الأهلي خلال آخر 4 سنوات، لقد اعتذر لنا عن أخطائه أكثر من مرة، وأنتظر متى يعتذر لمنافسينا عن أخطائه".

وأتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته "في مباراة بيراميدز الأخيرة، لم ير الحكم طارق سامي ركلة جزاء صحيحة للأهلي أمام عينيه، ولكنه رآني وأنا أعترض على قرار الحكم من مسافة قدرها 600 متر، طارق سامي تم تعيينه حكما خامسا في مباريات الأهلي لدرجة تشعرني أنه تواجد في مباريات الفريق بالملعب أكثر مني".

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