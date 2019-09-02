عودة: من الصعب مواجهة بيراميدز بفريق مكون منذ 4 أسابيع
الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 23:52
كتب : FilGoal
يرى محمد عودة المدير الفني لبتروجت صعوبة كبيرة في مواجهة بيراميدز بسبب تجمع فريقه قبل 4 أسابيع.
وتأهل بيراميدز لنهائي كأس مصر بالفوز على بتروجت الذي هبط من الدوري المصري بثنائية دون رد ليواجه الزمالك.
وقال عودة عقب المباراة لقناة أون سبورت: "فقدنا 7 لاعبين من قائمة الفريق في الموسم الماضي وأبرمنا صفقات جديدة وكنا في بداية مرحلة الاستعداد للدوري".
وأضاف "الفريق تكون منذ 4 أسابيع فقط ومن الصعب علينا مواجهة فريق قوي وجاهز بدنيا وفنيا مثل بيراميدز الذي بدأ موسمه مبكرا بسبب المشاركة في بطولة الكونفدرالية".
وأكمل "رغم ذلك قدمنا أداء جيد وسيطرنا على اللعب في الشوط الثاني وكان لنا ركلة جزاء مهدرة وتسديدة في العارضة".
اقرأ أيضا:
اتحاد الكرة يعلن موعد نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز
اليوم الأول لـ فايلر "ذو الشخصيتين" في الأهلي.. "سنهاجم"
مدرب مصر – أحمد سامي لـ في الجول: شحاتة في كفة منفردة.. وميزة للبدري بسبب صلاح
أحد أفضل صحفيي الانتقالات في العالم يكشف كيفية عمله من أجل الأنباء الموثوقة
مواقف طريفة عند الانضمام للمنتخب لأول مرة.. "كنت نائما" و"ابني لم يصدقني"