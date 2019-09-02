عودة: من الصعب مواجهة بيراميدز بفريق مكون منذ 4 أسابيع

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 23:52

كتب : FilGoal

ديسابر - محمد عودة - بيراميدز - بتروجت

يرى محمد عودة المدير الفني لبتروجت صعوبة كبيرة في مواجهة بيراميدز بسبب تجمع فريقه قبل 4 أسابيع.

وتأهل بيراميدز لنهائي كأس مصر بالفوز على بتروجت الذي هبط من الدوري المصري بثنائية دون رد ليواجه الزمالك.

وقال عودة عقب المباراة لقناة أون سبورت: "فقدنا 7 لاعبين من قائمة الفريق في الموسم الماضي وأبرمنا صفقات جديدة وكنا في بداية مرحلة الاستعداد للدوري".

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وأضاف "الفريق تكون منذ 4 أسابيع فقط ومن الصعب علينا مواجهة فريق قوي وجاهز بدنيا وفنيا مثل بيراميدز الذي بدأ موسمه مبكرا بسبب المشاركة في بطولة الكونفدرالية".

وأكمل "رغم ذلك قدمنا أداء جيد وسيطرنا على اللعب في الشوط الثاني وكان لنا ركلة جزاء مهدرة وتسديدة في العارضة".

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