رجب بكار: مباراة بتروجت كانت فخا لنا.. وهدفنا الفوز بكأس مصر

يعتقد رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز أن مواجهة فريقه ضد بتروجت لم تكن سهلة رغم تحقيق الفوز والتأهل لنهائي كأس مصر.

رجب بكار النادي : بيراميدز بيراميدز

وتأهل بيراميدز لنهائي كأس مصر بالفوز على بتروجت بثنائية دون رد ليواجه الزمالك.

وقال بكار عقب المباراة لقناة أون سبورت: "واجهنا فريقا غير معلوم بالنسبة لنا بسبب رحيل الكثير من لاعبيه بعد الهبوط من الدوري".

وأضاف "لذلك تلقينا تحذيرات من سيباستيان ديسابر المدير الفني والذي أكد لنا أن هذه المباراة مثل (الفخ)".

وأكمل "الآن سنواصل التركيز والاستعداد جيدا لمواجهة الزمالك في النهائي لأن هدفنا هو الفوز بلقب البطولة".

وأعلن اتحاد الكرة عن موعد نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز يوم 8 سبتمبر الجاري.

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