كرة يد - الأهلي يجدد تعاقد أفضل حارس في مونديال الناشئين

أعلن النادي الأهلي تجديد تعاقد عبد الرحمن حميد حارس مرمى فريق الشباب لكرة اليد لمدة ٤ مواسم بعد تألقه خلال الفترة الماضية.

ووقع الحارس الشاب على عقود التجديد في حضور جوهر نبيل عضو مجلس الإدارة وعمر شوقي رئيس جهاز كرة اليد ومحمد يحيى مدرب فريق الشباب.

وجاء تجديد عقد حميد بعد المستوى المتميز الذي قدمه في بطولة كأس العالم التي أقيمت في مقدونيا والحصول على كأس البطولة وفوزه بجائزة أفضل حارس.

وبعد التجديد عبر عبد الرحمن حميد عن سعادته الكبيرة بتجديد تعاقده مع الأهلي لافتا إلى أنها خطوة مهمة وتضعه أمام مسؤولية كبيرة.

وأضاف "أشعر بالفخر الشديد لثقة إدارة النشاط الرياضي والجهاز الفني بقدراتي وهو ما يزيدني إصرارا على التألق خلال الفترة المقبلة".

وتابع حميد "النادي الأهلي ساهم في وصولي للمستوى الذي قدمته خلال بطولة كأس العالم، ومازال لدي الكثير من الطموحات التي أسعى لتحقيقها مع النادي خلال السنوات المقبلة".

وشدد "المنافسة مع زملائي محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه تصب في صالح النادي بما يملكه الثنائي من خبرات وموهبة وسوف أقاتل من أجل الحصول على ثقة الجهاز الفني بقيادة السويدي أولا ليندجرين".

وأتم تصريحاته "الفريق سوف يقاتل من أجل الفوز بالبطولات ولن يفرط في المنافسة عليها من أجل إسعاد الجماهير".

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