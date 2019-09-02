لتدعيم فريق الشباب.. يوفنتوس يضم الكوري الشمالي كوانج سونج هان

على غرار الصفقات المميزة التي أبرمها نادي يوفنتوس لتدعيم فريقه، أعلن النادي الإيطالي التعاقد مع كوانج سونج هان مهاجم كالياري ومنتخب كوريا الشمالية لتدعيم فريق الشباب.

وضم يوفنتوس المهاجم الشاب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد ليلعب ضمن فريق الشباب في النادي على أن يتم استدعائه للفريق الأول في حالة الحاجة إليه.

كوانج سونج هان ظهر أكثر من مرة مع فريق كالياري في الدوري الإيطالي الممتاز خلال السنوات الثلاث الماضية، وشارك في 12 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع آخر.

انضمام كوانج سونج البالغ من العمر 20 عاما لصفوف يوفنتوس يأتي بعد رحيل المهاجم الشاب مويس كين إلى إيفرتون الإنجليزي بعدما قدم مستوى جيد في الموسم الماضي.

ويعد كوانج سونج هان أول لاعب من كوريا الشمالية ينضم لصفوف يوفنتوس في التاريخ.

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