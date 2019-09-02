جندوزي عن انضمامه لمنتخب فرنسا: كنت نائما.. اعتقدت أن الأمر مزحة

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 17:47

كتب : FilGoal

جندوزي - أرسنال - توتنام

رد فعل غير مفهوم وكثير من الاندهاش هكذا وصف ماتيو جندوزي لاعب خط وسط أرسنال رد فعله على نبأ معرفته بالانضمام لمنتخب فرنسا الأول.

وأصيب بول بوجبا ليضطر منتخب فرنسا لاستبعاده من قائمته وقرر المدير الفني للفريق ديديه ديشامب ضم جندوزي بدلا منه.

وتحدث جندوزي قائلا: "كنت في معسكر منتخب فرنسا للشباب وقررت أن أذهب إلى غرفتي للحصول على بعض القيلولة وكان هناك من يطرق على الباب لكنني لم أسمع".

وأضاف "بعد عدة دقائق وجدت هاتفي يرن وطلب مني المدرب ملاقاتي سريعا وحينما ذهبت إليه وجدته يقول لي أنا معجب بك حقا لكن ينبغي عليك الرحيل من المعسكر".

وأردف جندوزي "شعرت بالحيرة وسألته أذهب إلى أين؟ ووجدت المدرب يقول لي ستذهب إلى المنتخب الأول".

وواصل صاحب الـ20 عاما تصريحاته "لم أصدق في البداية ما قاله لـ10 دقائق اعتقدت إنني مازالت نائما ثم تحدث معي المدرب بعد ذلك وشرح لي الموقف ككل".

وأتم جندوزي "قررت الاستحمام لأستوعب ما حدث أعتقد أن المدرب هو أفضل شخص يصف رد فعلي على حديثه معي في ذلك الوقت، أنا سعيد للغاية لأنه حلم لي منذ الطفولة فأي شخص فرنسي يرغب في ارتداء قميص المنتخب".

ويستعد منتخب فرنسا لخوض مباراتين في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 إذ أن أبطال العالم سيلاقون ألبانيا وأندورا يومي السابع والعاشر من شهر سبتمبر الجاري.

ويتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الثامنة في التصفيات برصيد 9 نقاط بعدما خاض 4 مباريات.

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