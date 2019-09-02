"رئيس مصر للمقاصة قال لميدو إنه يريد رؤية الفريق في المونديال"

قال بكري سليم نائب رئيس نادي مصر للمقاصة، إن محمد عبد السلام رئيس النادي قال لأحمد حسام ميدو مدرب الفريق إنه يرغب في رؤية النادي الفيومي يشارك في كأس العالم للأندية فور اختياره لتولي المهمة.

وصرح بكري سليم عبر قناة "تايم سبورت" قائلا: "ميدو نجم عالمي وله تجربة كبيرة كلاعب وكمدرب، كان أصغر مدرب يفوز بكأس مصر في التاريخ مع الزمالك".

وأضاف "ما يعني أن ميدو بحاجة لفرصة ومناخ طيب يجعله يحقق الكثير".

وواصل "قرر محمد عبد السلام رئيس مجلس الإدارة بالتطابق مع الرؤى لدينا أن يعين مدرب شاب طموح".

وأكمل "من ضمن الأشياء، قال محمد عبد السلام لميدو إنه يتعاقد معه لأنه يرغب في رؤية المقاصة يلعب في كأس العالم للأندية".

وتابع "كان ذلك أمرا كبيرا بالنسبة لنا، لكن محمد عبد السلام قال إنه لا يمزح، وسنصل".

وأردف "ميدو سيحصل على فرصته كاملة، ومعه جهاز فني وإداري على أعلى مستوى، ويمكننا القول إننا على الطريق الصحيح، والمباراة الأولى ضد الزمالك، كانت ضد خصم كبير ولديه خبرات رائعة، فترة الإعداد لم تكن كبيرة وكانوا أكثر جاهزية منا".

وأتم "هناك منا من يشجع الزمالك في المقاصة، ونقول إن قلوبنا كانت مع الزمالك وعقولنا مع المقاصة، فمن كان سيكسب سنقول له مبروك، وهو ما فعلناه مع الزمالك".

وتولى ميدو تدريب المقاصة في شهر يونيو الماضي، وخاض مباراته الأولى ضد الزمالك في ربع نهائي كأس مصر وخسر بنتيجة 1-0.

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