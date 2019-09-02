تأهل الزمالك إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل، وغاب أيمن الغباشي بسبب الإيقاف بينما شارك طارق حامد.

تسائل البعض عن سبب غياب الغباشي بداعي الإيقاف، رغم مشاركة طارق حامد وفي رصيده 3 بطاقات صفراء بواقع مباراتين في الدوري وأخرى في الكأس.

واتجه FilGoal.com لمصدر في اتحاد الكرة لتوضيح الأمر على المتابعين وآلية الإيقاف بعد نهاية موسم الدوري المصري.

وقال المصدر: "اللائحة تنص على انتهاء الموسم في مصر بنهاية مسابقة الدوري المصري".

وتابع "لذلك دخل طارق حامد مباراة ربع النهائي أمام المقاصة ورصيده خال من البطاقات الصفراء، بسبب نهاية الموسم وفتح باب القيد للأندية".

وكان رصيد طارق حامد بطاقتين صفراوتين في الدوري المصري أمام الجونة والإسماعيلي.

وبذلك يكون رصيد طارق حامد في الكأس حاليا بطاقتين فقط أمام مصر للمقاصة والاتحاد السكندري.

وبسؤال المصدر عن موقف طارق حامد حال تلقيه بطاقة صفراء في المباراة النهائية، قال: "في تلك الحالة يغيب عن أول مباراة محلية سواء كان لقاء السوبر أو الدوري".

وأوضح المصدر "هذا نفس الموقف بالنسبة لرمضان صبحي لاعب الأهلي، ظن البعض أنه تلقى بطاقة صفراء ثالثة أمام بيراميدز وبالتالي يغيب عن أول مواجهة محلية سواء كانت في السوبر أو الدوري".

وأضاف "لكن بنهاية موسم الدوري، فرمضان صبحي لديه بطاقة صفراء واحدة أمام بيراميدز في الكأس".

وبالحديث عن موقف أيمن الغباشي مهاجم الاتحاد السكندري الوافد من نجوم المستقبل قال المصدر: "اللاعب غاب لأنه تلقى البطاقة الصفراء الثالثة في نهاية الدوري، لذلك تتراكم مع أول مواجهة محلية".

وتابع "لهذا السبب غاب اللاعب عن أول مواجهة محلية والتي كانت في كأس مصر أمام الزمالك".

وأتم تصريحاته "أي لاعب في رصيده أقل من 3 بطاقات صفراء، يدخل أول مباراة محلية ورصيده صفر، أما اللاعب الذي تعرض لثلاث بطاقات صفراء أو طرد في أخر مباراة بالدوري يغيب عن أول مباراة محلية".

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