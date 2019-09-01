قمر يهدر أخطر فرصة لـ الاتحاد أمام الزمالك.. وإنقاذ رائع من محمود علاء

انفرد خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري بمرمى محمد عواد حارس الزمالك ونجح في المرور منه وقبل أن يسجل هدف تقدم فريقه كان لمحمود علاء رأيا آخر.

الزمالك يلعب ضد الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر وتقام المباراة في ملعب الإسماعيلية.

وفي الدقيقة 68 انفرد خالد قمر بالمرمى وراوغ محمد عواد ثم سدد الكرة بالقدم اليسرى نحو الشباك الخالية.

لكن محمود علاء مدافع الزمالك صحح تمركزه بشكل سريع وعاد لينقذ الكرة برأسه ويبعدها عن مرمى الفريق الأبيض.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من بيراميدز ضد بتروجيت في نهائي كأس مصر.

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