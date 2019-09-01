قمر يهدر أخطر فرصة لـ الاتحاد أمام الزمالك.. وإنقاذ رائع من محمود علاء

الأحد، 01 سبتمبر 2019 - 21:34

كتب : FilGoal

الزمالك والاتحاد السكندري

انفرد خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري بمرمى محمد عواد حارس الزمالك ونجح في المرور منه وقبل أن يسجل هدف تقدم فريقه كان لمحمود علاء رأيا آخر.

محمود علاء

النادي : الزمالك

خالد قمر

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري
الزمالك

الزمالك يلعب ضد الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر وتقام المباراة في ملعب الإسماعيلية.

وفي الدقيقة 68 انفرد خالد قمر بالمرمى وراوغ محمد عواد ثم سدد الكرة بالقدم اليسرى نحو الشباك الخالية.

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لكن محمود علاء مدافع الزمالك صحح تمركزه بشكل سريع وعاد لينقذ الكرة برأسه ويبعدها عن مرمى الفريق الأبيض.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من بيراميدز ضد بتروجيت في نهائي كأس مصر.

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