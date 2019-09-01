بالفيديو - 6 تسديدات في العارضة والنتيجة تعادل في دربي العاصمة الإيطالية.. لاتسيو 1-1 روما

الأحد، 01 سبتمبر 2019 - 20:05

كتب : FilGoal

روما - لاتسيو

لم تغب الإثارة عن دربي العاصمة الإيطالية رغم غياب الأهداف الكثيرة وانتهاء المباراة بالتعادل بين لاتسيو وروما.

6 تسديدات ردتها العارضة والقائمين خلال المباراة بأقدام لاعبو روما ولاتسيو كادت تغير تماما من نتيجة التعادل 1-1 بين الفريقين في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي خلال المواجهة التي أقيمت بملعب الأوليمبكو.

وفي الشوط الأول فقط سدد لاعبو الفريقين 21 كرة بين إطار المرمى وهو رقم قياسي لم يحدث منذ موسم 2004/2005 في دربي روما.

أخبار متعلقة

بالفيديو – إذا كنت تُريد المتعة فلا تفوت دربي لندن أبدا.. أرسنال 2-2 توتنام ذا صن: يونايتد يجهز خطة بديلة تحسبا لرحيل دي خيا.. وسان جيرمان يترقب الموقف رسميا - يحتفل بعيد ميلاده وبناديه الجديد.. سان جيرمان يضم سيرجيو ريكو

تقدم روما في الدقيقة 17 من ركلة جزاء سددها الظهير الأيسر ألكسندر كولارف.

قبل أن يتعادل لاتسيو في الدقيقة 59 بتسديدة رائعة من لويس ألبرتو.

وفي الوقت بدلا من الضائع سجل لاتسيو هدفا ثانيا قبل يلغيه الحكم بعدما عبرت الكرة خط المرمى إلى خارج الملعب ودخلت مرة أخرى.

ورفع روما رصيده إلى النقطة الثانية في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، ووصل لاتسيو إلى النقطة الرابعة في المركز الثاني خلف يوفنتوس المتصدر بشكل مؤقت لحين انتهاء باقي مباريات الجولة.

اقرأ أيضا:

بالفيديو – إذا كنت تُريد المتعة فلا تفوت دربي لندن أبدا.. أرسنال 2-2 توتنام

مدرب حراس الأهلي - ميشيل ياناكوني.. قاهر فايلر وعاشق المداورة

خبر في الجول - جهاز الأهلي بقيادة فايلر يصل القاهرة خلال ساعات

الصفقة الثالثة.. المصري يعلن ضم عماد فتحي رسميا

روما لاتسيو الدوري الإيطالي

نرشح لكم

أخر الأخبار

شقيق عمرو زكي يكشف لـ في الجول أخر تطورات حالته الصحية 10 دقيقة | الدوري المصري
مورينيو بعد دربي أرسنال وتوتنام: متعة لنا وأزمة قلبية لهم 39 دقيقة | أوروبا
قمر يهدر أخطر فرصة لـ الاتحاد أمام الزمالك.. وإنقاذ رائع من محمود علاء 52 دقيقة | الدوري المصري
بوكيتينيو: رحيل إيركسن؟ أود الرد بـ مستحيل ولكن من الصعب تأكيد ذلك ساعة | أوروبا
بالفيديو – عودة تاريخية لـ أتليتكو سيميوني أمام إيبار في الوقت القاتل ساعة | أوروبا
الصفقة الرابعة.. رسميا - المصري يضم بهاء مجدي من الزمالك ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب الأهلي - ريني فايلر.. "قد لا يكون الأمر سارا لعدد كبير من اللاعبين" 2 ريني فايلر لـ في الجول: تدريب الأهلي؟ أراكم في المؤتمر الصحفي 3 تغريدة - ما بين "مسؤولية كلوب وضرورة اعتذار صلاح".. ماذا قالت الجماهير عن غضب ماني 4 الكشف عن – موقف الأهلي الحالي من كهربا وأزارو وأجايي

قد ينال إعجابك