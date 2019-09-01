بالفيديو - 6 تسديدات في العارضة والنتيجة تعادل في دربي العاصمة الإيطالية.. لاتسيو 1-1 روما

لم تغب الإثارة عن دربي العاصمة الإيطالية رغم غياب الأهداف الكثيرة وانتهاء المباراة بالتعادل بين لاتسيو وروما.

6 تسديدات ردتها العارضة والقائمين خلال المباراة بأقدام لاعبو روما ولاتسيو كادت تغير تماما من نتيجة التعادل 1-1 بين الفريقين في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي خلال المواجهة التي أقيمت بملعب الأوليمبكو.

وفي الشوط الأول فقط سدد لاعبو الفريقين 21 كرة بين إطار المرمى وهو رقم قياسي لم يحدث منذ موسم 2004/2005 في دربي روما.

تقدم روما في الدقيقة 17 من ركلة جزاء سددها الظهير الأيسر ألكسندر كولارف.

قبل أن يتعادل لاتسيو في الدقيقة 59 بتسديدة رائعة من لويس ألبرتو.

وفي الوقت بدلا من الضائع سجل لاتسيو هدفا ثانيا قبل يلغيه الحكم بعدما عبرت الكرة خط المرمى إلى خارج الملعب ودخلت مرة أخرى.

ورفع روما رصيده إلى النقطة الثانية في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، ووصل لاتسيو إلى النقطة الرابعة في المركز الثاني خلف يوفنتوس المتصدر بشكل مؤقت لحين انتهاء باقي مباريات الجولة.

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