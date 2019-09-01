ذا صن: يونايتد يجهز خطة بديلة تحسبا لرحيل دي خيا.. وسان جيرمان يترقب الموقف

4 شهور فقط ويحق له التوقيع لأي ناد والانتقال له في الصيف المقبل دون أي مقابل مالي. هذا هو موقف دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد.

أكثر من عرض قدمه يونايتد لحارسه الإسباني لإقناعه بتجديد تعاقده لكن دي خيا لم يرد على هذه العروض ولم يحدد موقفه وترك جميع الاحتمال مفتوحة بشأن مستقبله.

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية ذكرت أن باريس سان جيرمان يراقب الوضع الحالي للحارس الإسباني مع مانشستر يونايتد وهل سيوافق على تجديد تعاقده مع النادي الإنجليزي أم لا.

وفي حالة رفض دي خيا تجديد تعاقده مع يونايتد سيدخل سان جيرمان في مفاوضات جادة معه في شهر يناير المقبل في محاولة للحصول على توقيعه.

وأضافت أن سان جيرمان سيحاول بقوة إكمال الصفقة في يناير وإقناع يونايتد بترك دي خيا في منتصف الموسم مقابل 30 مليون جنيه إسترليني بدلا من ضمه في نهاية الموسم مجانا بمجرد انتهاء تعاقده.

وضم سان جيرمان الحارس الإسباني سيرجيو ريكو من صفوف إشبيلية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

وتشير الأخبار إلى رفض دي خيا للعرض الأخير المقدم من مانشستر يونايتد لتجديد تعاقده مقابل 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

في الناحية الأخرى يحاول مانشستر يونايتد تجهيز خطة بديلة لضم حارس مرمى تحسبا لرحيل دي خيا.

ويرى مانشستر أن حارسه الشاب دين هندرسون المعار لنادي شيفيلد يونايتد سيكون له دورا هاما في حراسة مرمى الشياطين الحمر في المستقبل عندما يكتسب الخبرة اللازمة.

بينما يظل الأرجنتيني سيرجيو روميرو في مكانه كحارس ثاني للفريق.

ويضع أوليه جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر عينه على يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد الإسباني لمحاولة ضمه في الصيف المقبل في حالة رحيل دي خيا.

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