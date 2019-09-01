تشكيل الزمالك – شيكابالا احتياطي.. وعمر السعيد يقود الهجوم أمام الاتحاد

شيكابالا سيكون احتياطيا، فيما يقود عمر السعيد خط الهجوم أمام الاتحاد السكندري.

أعلن ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" مدرب نادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري بعد قليل.

وشهد تشكيل الزمالك تواجد محمود عبد الرازق "شيكابالا" على مقاعد البدلاء، فيما يبدأ محمد أوناجم بجانب أوباما وبنشرقي تحت رأس الحربة.

ويقود عمر السعيد خط الهجوم بمفرده أمام الاتحاد السكندري.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمدي النقاز.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهم: أشرف بنشرقي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أوناجم.

الهجوم: عمر السعيد.

للتعرف على تشكيل الاتحاد السكندري للقاء من هنا.

من جهة أخرى، خرج الثنائي محمود عبد العزيز ومحمد عنتر من قائمة الزمالك للقاء.

وجاءت قائمة البدلاء كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الشافي.

الوسط: محمد حسن - شيكابالا.

الهجوم: إمام عاشور - مصطفى محمد.

ويلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري بعد قليل على استاد الإسماعيلية، في نصف نهائي كأس مصر.

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