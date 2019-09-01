تشكيل الاتحاد – قمر وبناهيني يقودان الهجوم أمام الزمالك

يبدأ إيمانويل بناهيني في خط هجوم الاتحاد السكندري رفقة خالد قمر وكريم الديب أمام الزمالك.

أعلن طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في نصف نهائي كأس مصر.

وشهد تشكيل الاتحاد السكندري تواجد عماد السيد القادم من الزمالك في تشكيل الفريق، فيما يبدأ خالد قمر رفقة بناهيني وكريم الديب في خط الهجوم.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حارس: عماد السيد.

الدفاع: السيد سالم – محمد أنور – محمود رزق – أسامة العزب.

الوسط: خالد الغندور – نور السيد – أحمد نبيل "مانجا".

الهجوم: كريم الديب – خالد قمر – إيمانويل بناهيني.

ويلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري بعد قليل على استاد الإسماعيلية، في نصف نهائي كأس مصر.

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