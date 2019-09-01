الجونة ينظم دورة استعدادية لـ 4 فرق الدوري

الأحد، 01 سبتمبر 2019 - 15:28

كتب : FilGoal

دورة الجونة الودية

تجتمع فرق الجونة ومصر للمقاصة وأسوان وحرس الحدود في بطولة من تنظيم واستضافة الجونة هذا الشهر.

ويواجه الجونة مصر للمقاصة يوم السبت المقبل، فيما يلتقي أسوان بحرس الحدود يوم الأحد، ويوم 10 سبتمبر، تقام مباراتي الثالث والرابع، ومباراة تحديد البطل.

وتنظم البطولة، شركة Eleven المديرة لنادي الجونة منذ بداية الموسم الماضي.

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واحتل الجونة المركز الـ15 في الدوري الموسم الماضي، فيما أنهى المقاصة الموسم الماضي سادسا.

الحرس أنهى الموسم في المركز الـ12، أما أسوان فيعود للدوري الممتاز الموسم الجاري.

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