عودة رجل الشعار القديم.. رسميا - حفني إلى المقاصة

الأحد، 01 سبتمبر 2019 - 12:35

كتب : عاطف شادي

أيمن حفني إلى المقاصة

أعلن مصر للمقاصة التعاقد مع صانع ألعابه السابق أيمن حفني لمدة 3 سنوات، بعد شراء عقد اللاعب من الزمالك.

ووقع حفني على عقود الانضمام للنادي بعد "مفاوضات صعبة وطويلة اقتربت من 25 يوما ، وحالة من الشد والجذب بين عصام سراج ، وأمير مرتضي منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالزمالك ،في ظل الاختلاف على بعض بنود العقد وطريقة السداد والأمور المتعلقة بانتقال اللاعب بشكل نهائي، ولكن تم حسم الصفقة رسميا بعد الاتصال المباشر بين اللواء محمد عبد السلام ،وبين رئيس الزمالك وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بانضمام اللاعب لصفوف المقاصة ، في ظل العلاقة الجيدة التي تربط الناديين"، بحسب بيان مصر للمقاصة.

وتسلم عصام سراج الاستغناء الخاص بصانع الألعاب من نادي الزمالك، وقام وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة بقيد أيمن حفني في قائمة الفريق رسميا باتحاد الكرة لمشاركته مع الفريق بالموسم الجديد.

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وعانى حفني الموسم الماضي من عدم المشاركة بصورة منتظمة إذ شارك في 10 مباريات فقط محليا بواقع 8 في الدوري و2 في كأس مصر.

وخلال 258 دقيقة خاضهم حفني في 10 مباريات الموسم الماضي نجح في تسجيل هدف أمام النجوم في الدوري.

حفني انتقل إلى الزمالك من طلائع الجيش في 2014، حيث حصد لقب الدوري ولقب الكونفدرالية ولقب الكأس 3 مرات ولقب السوبر المحلي كذلك، وسجل 15 هدفا وصنع 31 في 133 ظهور بالقميص الأبيض.

وسجل حفني 4 أهداف وصنع هدفين في 15 لقاء سابقا مع مصر للمقاصة، الذي انتقل منه لطلائع الجيش ثم معارا لأهلي طرابلس قبل العودة إلى الزمالك.

عودة رجل الشعار

في شعار مصر للمقاصة القديم، تظهر صورة أيمن حفني!

شعار مصر للمقاصة القديم المكون من 5 صور، الأولى هي الرئيسية في الأعلى للسواقي التي تشتهر بها مدينة الفيوم حيث يوجد النادي، أما الأربع في الجزء السفلي من الشعار فهم لممارسين لبعض اللعبات المختلفة لإيصال رسالة بأنهم نادي رياضي وليس لكرة القدم فقط.

وبين تلك الصور، توجد صورة للاعب يلعب كرة القدم مرتديا زي المقاصة، وبالتدقيق في هذه الصورة، ستكتشف أنها صورة أيمن حفني وقتما كان لاعبا للمقاصة في إحدى المباريات بدوري الدرجة الثانية المصري.

قبل أن يعلن نادي المقاصة قبل سنوات تغيير شعاره.

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