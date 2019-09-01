وقع اللاعبان بهاء مجدي وعماد فتحي على عقود انضمام إلى النادي المصري قادمين من فريق الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن ظهير وجناح الزمالك على الترتيب وقعا للنادي البورسعيدي، لكن لم يتفق الأخير بعد على القيمة المالية التي سيدفعها مقابل الحصول على اللاعبين.

ويسعى المصري لتخفيض الرقم الذي يدفعه للزمالك خاصة وأن الأبيض رفض فكرة تقسيط المبلغ، ما يجعل المصري يسدد قيمة الصفقة كاملة نقدا.

والأقرب هو رحيل بهاء مجدي عن الزمالك نهائيا، بينما لم يتحدد بعد هل انتقال عماد فتحي إلى المصري سيكون على سبيل الإعارة أم بشكل نهائي.

ويشترط الزمالك الحصول على مبلغ قدره 7 ملايين جنيه مقابل بيع اللاعبين إلى المصري.

وقيّد الزمالك اللاعبين في قائمته المحلية حفاظا على حقوقه حتى لا يفقدهما دون مقابل.

وقد يصل الزمالك والمصري إلى اتفاق نهائي بشأن الصفقة يوم الأحد.

وشارك بهاء (30 عاما) في 13 مباراة بالموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز وتوج مع الزمالك بلقب الكونفدرالية.

وانتقل بهاء في يوليو 2018 من الإسماعيلي إلى الزمالك.

ولعب بهاء في الإسماعيلي 4 مواسم منذ انتقل إلى الفريق قادما من القناة.

أما عماد فتحي (26 عاما) فانتقل للزمالك من مصر للمقاصة في يناير 2018 قبل أن يرحل بختام الموسم قبل الماضي إلى إنبي معارا، حيث قضى الموسم الماضي لدى الفريق البترولي وسجل 3 أهداف وصنع هدفا.

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