محمود جابر يستقيل من الإسماعيلي

استقال محمود جابر المدرب العام للإسماعيلي من منصبه.

وبرر جابر الاستقالة لظروف خاصة، وقبلها إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي.

وقدم عثمان الشكر لجابر على المجهود الذي بذله مع الفريق في الفترة الماضية.

ولم يضف الإسماعيلي اسما للجهاز الفني الذي يقوده ميودراج ييسيتش المدرب الصربي.

وسيكون هناك عضوا أجنبيا آخر، هو سرديجان تيكيجاسكى كمدرب مساعد لييسيتش في الجهاز الفني.

ميودراج ييسيتش يبلغ من العمر 60 عاما، وسبق له العمل كثيرا في الوطن العربي.

وبدأ ييسيتش التدريب عام 1997 رفقة فريق رادنيتشكي نيش الصربي. وكانت أولى محطاته في الوطن العربي رفقة فريق الصفاقسي التونسي عام 2000.

المدرب الصربي قاد أيضا فريق أهلي طرابلس موسم 2009/2010، بالإضافة لتجربتين في الدوري السعودي مع نجران موسم 2012/2013 والاتفاق موسم 2016/2017، وقد كانت آخر محطاته التدريبية.

وخلال مسيرته، فاز ييسيتش بألقاب دوري أبطال العرب مع الصفاقسي عام 2000، والدوري والكأس البلغاريين موسم 2004/2005 وعام 2006 مع سيسكا صوفيا، وكأس بلغاريا أيضا عام 2008 مع فريق ليتيكس لوفيتش، بجانب كأس السوبر البلغاري مع نفس الفريق في نفس العام.

المدرب الصربي فاز أيضا بالدوري الليبي موسم 2009/2010، وكأس ليبيا عام 2009، وكأس السوبر الليبي مرتين عامي 2009 و2010 مع فريق أهلي طرابلس.

وأخيرا، فاز ييسيتش بلقب الدوري الميناماراي مع فريق يانجون يونايتد عام 2015.

اقرأ أيضا

خبر في الجول - مباريات للزمالك وفرق الدوري وجلستين ضمن استعدادات الأهلي لوصول فايلر

تاريخ مثير من المواجهات بين طلعت يوسف والزمالك

دربي لندن - بين "لا أريد أن أكون البطل" و"لا تضعوني في مقارنة مع فينجر"

رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة يعلن أسماء 5 مرشحين لتدريب منتخب مصر

داخل رأس فايلر.. كيف يفكر وكيف يلعب