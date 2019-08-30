صورة – النني يطير لـ إسطنبول تمهيدا للانضمام لـ بشكتاش

نشر محترفنا المصري محمد النني لاعب وسط أرسنال صورة له خلال تواجده في إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية التركية، تمهيدا لوصوله لإسطنبول.

المدير الرياضي لـ بشكتاش التركي كشف في وقت سابق اليوم الجمعة إتمام الاتفاق مع أرسنال بخصوص التعاقد مع النني.

ومن المنتظر أن يصل النني إلى إسطنبول في حدود التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، قبل أن يخضع لفحوصات الكشف الطبي ويرتدي قميص بشكتاش.

انتقال النني إلى بشكتاش سيكون على سبيل الإعارة لمدة موسم، دون أن يدفع الفريق التركي قيمة مالية لـ أرسنال.

وسيتكفل بشكتاش بدفع راتب النني، دون دفع قيمة مالية لـ أرسنال، وفقا لصحيفة (سبور أرينا) التركية.

ولن يتضمن عقد النني مع بشكتاش أحقية شراء للأخير بعد نهاية الإعارة.

النني صاحب الـ 26 عاما يمتد عقده مع أرسنال حتى 2022.

وانضم محترفنا المصري النني إلى أرسنال في 2016 قادما من نادي بازل السويسري.

مشاركات النني مع أرسنال كانت قليلة الموسم الماضي منذ تولي أوناي إيمري مسؤولية قيادة المدفعجية. ظهر في 17 مباراة الموسم الماضي في كل البطولات وصنع مرة

منذ انضمامه لـ أرسنال، وشارك النني في 89 مباراة ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 8 أهداف.

ورفع النني لقب كأس إنجلترا مع أرسنال، إلى جانب لقب الدرع الخيرية مرة.

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