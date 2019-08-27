اتحاد السلة يغرم 4 لاعبين بسبب عدم الانضمام للمنتخب في أفرو كان

قرر اتحاد كرة السلة تغريم 4 لاعبين لرفضهم الانضمام لمنتخب مصر في بطولة أفرو كان 2019، والمخصصة للاعبين المحليين.

وأعلن الاتحاد تغريم إبراهيم الجمال 75 ألف جنيه، وعمرو الجندي 50 ألف جنيه، زائد 25 ألف جنيه بسبب تصريحاته عبر وسائل التواصل، وعمر طارق 30 ألف جنيه، ورميح سامح 15 ألف جنيه.

وقال بيان الاتحاد إنه "راعى تاريخ هؤلاء اللاعبين ومشاركتهم المستمرة في السنوات السابقة مع منتخب مصر وأن هذه هي المرة الأولى في تاريخهم مع التنبيه على جميع اللاعبين بضرورة الالتزام والمشاركة مع المنتخب المصري حتى لا يتم تعرضهم للإيقاف أو الشطب حسب لوائح الاتحاد".

وودع المنتخب البطولة من دور الـ16 بعد تحقيق فوز وحيد وهزيمتين.

وكذلك، قرر الاتحاد النظر في دخول الجماهير للمباريات لحين الحصول على الموافقات الأمنية مع تفويض محمد فتحي عضو مجلس الادارة لعمل دراسة لدخول الجماهير.