سكاي: تفاؤل في إنتر بالاقتراب من ضم سانشيز

لازال مسؤولو نادي إنتر الإيطالي متفائلين بشأن مفاوضات إتمام استعارة التشيلي أليكسيس سانشيز من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية فأن المفاوضات لم تتوقف بين جميع الأطراف.

ويسعى إنتر أن تتكلف صفقة إعارة التشيلي ومستحقاته 11 مليون جنيه إسترليني.

لكن ما قد يُعرقل الصفقة هو إصابة الفرنسي أنتوني مارسيال جناح مانشستر يونايتد في الفخذ بمواجهة كريستال بالاس.

والتي قد تحول أفكار النرويجي أولي جونار سولشاير وبالتالي بقاء التشيلي البالغ 30 عاما في أولد ترافورد على عكس رغبة النادي الإيطالي.

سانشيز تألق في كوبا أمريكا 2019 بالصيف الجاري وساهم في احتلال فريقه للمركز الرابع في المسابقة.

ولم يظهر سانشيز بقميص الشياطين الحمر في أي مواجهة حتى الآن بالدوري الإنجليزي.

صاحب الـ 30 عاما انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من أرسنال في صفقة مدوية في 2018.

لكن ما كان يُقدمه أليكسيس بقميص أرسنال، لم يظهره على الإطلاق مع يونايتد.

سانشيز شارك في 45 مباراة مع يونايتد ولم يسجل سوى 5 أهداف وصنع 9.

تحرك إنتر نحو سانشيز جاء بعد تمديد إدين دجيكو لعقده مع روما حتى 2022.

وسبق للتشيلي سانشيز اللعب من قبل في الدوري الإيطالي بقميص أودينيزي.

في إيطاليا، سجل أليكسيس 21 هدفا وصنع 20 خلال ظهوره في 112 مباراة في كل البطولات.

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