تقرير: برشلونة يستعد للتخلي عن خدمات راكيتيتش

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 - 12:28

كتب : FilGoal

إيفان راكيتيتش - برشلونة

يستعد نادي برشلونة للتخلي عن خدمات إيفان راكيتيتش قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الجارية يوم الإثنين. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "أس" الإسبانية.

وربطت تقارير صحفية الدولي الكرواتي بالانضمام إلى عدد من الأندية أبرزها باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد خلال السوق الصيفية، لكن حسب صحيفة "ميرور" البريطانية فضل يونايتد عدم التحرك لضم الكرواتي.

وأشارت "أس" إلى أن إرنستو فالفيردي قد قرر أنه بإمكانه العمل بدون تواجد صاحب الـ31 عاما، وأخرجه من خططه.

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وألمحت الصحيفة إلى أن الدولي الكرواتي قد يستخدم ضمن مفاوضات برشلونة في محاولة ضمه لنيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان خلال السوق الصيفية الجارية.

ويتبقى في عقد راكيتيتش مع برشلونة عامين، وكان اللاعب يرغب في تمديد عقده مع النادي الكتالوني حسب تقرير "أس" لكن النادي لم يبادله نفس الرغبة.

وانضم راكيتيتش إلى برشلونة في صيف 2014 بمبلغ 18 مليون يورو قادما من إشبيلية.

وشارك الدولي الكرواتي مع برشلونة خلال الموسم الجاري لمدة 45 دقيقة ضد أتلتك بلباو في خسارة الفريق الكتالوني بنتيجة 1-0، وتواجد على مقاعد البدلاء في فوز فريقه ضد ريال بيتيس في الجولة الماضية بنتيجة 5-2.

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