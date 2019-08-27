رئيس الإسماعيلي: الفريق جاهز من الناحية الفنية والبدنية

يرى إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي أن فريقه بات جاهزا من الناحية الفنية والبدنية استعدادا للموسم الجديد.

وينفذ الإسماعيلي برنامج تدريبي خلال فترة الإعداد بالمعسكر المغلق المقام بمدينة 6 أكتوبر.

وقال عثمان في تصريحات لموقع النادي: "راض عما وصل إليه الفريق من الناحية الفنية والبدنية".

وأضاف "الجهاز الفني أصبح لديه رؤية لشكل الفريق ويمكن أن يخوض به أولى منافساته بعد اكتمال كل العناصر تقريبا التي يحتاجها الفريق بعد ضم تدعيمات جديدة".

وتابع "الفترة الماضية شهدت تألق أكثر من لاعب أبرزهم وجيه عبد الحكيم الذي قدم مستويات متميزة وأجاد في أكثر من مركز".

وشدد عثمان "نجحت استراتيجية المجلس التي تبناها منذ توليه المسؤولية وهي الدفع بالعناصر الشابة من أبناء قطاع الناشئين".

وأتم تصريحاته "لدينا وفرة عددية في كل مراكز الفريق وهو الأمر الذي يجعلنا نطمئن على الدراويش الموسم المقبل".

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