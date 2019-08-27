الكشف عن - ما فعله صلاح في أيامه الـ5 الأولى بأوروبا

كشف هايكو فوجل المدير الفني السابق لفريق بازل حين انضم إليه نجمنا المصري محمد صلاح عن تفاصيل ما حدث للاعب الشاب وقتها في أيامه الأولى.

رحلة صلاح الأوروبية بدأت من محطة بازل قبل أن يلعب في صفوف تشيلسي وفيورنتينا وروما حتى وصل لمحطة اللمعان الأكبر مع ليفربول في صيف 2017.

وقال فوجل في تصريحات لموقع سبوكس الألماني يوم الثلاثاء: "حين حضر صلاح لفترة التعايش مع بازل قلت له تدرب كما تريد، لقد اتخذنا بالفعل القرار بضمك، ثم تدرب في اليوم الأول، وشاهد الجميع التدريب وتساءلنا عما إذا كان لديه أخ توأم"، في إشارة لاختلاف مستواه عن لقطات الفيديو التي شاهدوها له قبل حضوره.

وأضاف "كان اليوم الثاني أفضل قليلاً، لكن لم يكن جيدًا. كنت أنا وجورج هايتز المدير الرياضي لبازل وقتها نتحدث معه عن كل شيء، كبيره وصغيره".

وأردف المدرب الذي يقود فريق يوردنجن في الدرجة الثالثة بألمانيا "ثم جاء صلاح في اليوم الثالث ليراوغ كل من يأتي في طريقه، كان لا يمكن إيقافه حقًا".

وواصل "في أول يومين لم يكن متوتراً. كان واثقا من نفسه، لكنه وجد نفسه في عالم جديد. كان عليه أن يتأقلم بالمعنى الحقيقي للكلمة. لقد جاء إلينا من قارة إفريقيا الحارة. كما أن الأمر يكون صعبا دائمًا عندما تدخل في بيئة لا تفهم اللغة فيها".

وشدد "لكن نادراً ما رأيت مثل هذا المستوى المبهر في الأيام الـ5 الأولى لأي لاعب جديد. كان مدهشا ويتميز بالرشاقة والذكاء، إذا وصلت الكرة لقدمه اليسرى تيقن أن الكرة ستسكن الشباك، رغم ذلك كانت عين صلاح على تحركات زملاؤه في الفريق أيضًا".

وأتم المدرب الألماني "بعد هذا الأداء، عرف الجميع لماذا أردنا التعاقد مع صلاح".

شهر مارس 2012 كان شاهدا على قضاء صلاح لفترة تعايش مع بازل الذي لعب مع المنتخب الأولمبي المصري مباراة ودية في هذا الوقت وسجل فيها لاعب المقاولون العرب الشاب هدفين.

في الشهر التالي وقع صلاح على عقود انتقاله لبازل قبل أن ينضم للفريق في الصيف ومنه بدأ رحلته الأوروبية.

صلاح يواصل تألقه مع ليفربول للموسم الثالث على التوالي، بعدما حصد جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي مرتين، وينافس على الثالثة، علما بأنه توج لمعانه بحصد دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

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