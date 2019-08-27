مدربه السابق: صلاح مثل القاتل المبتسم

وصف هيكو فوجل المدير الفني السابق لفريق بازل حين لعب نجمنا المصري محمد صلاح بقميص الفريق السويسري، بالقاتل المبتسم.

محمد صلاح النادي : ليفربول

رحلة صلاح الأوروبية بدأت من محطة بازل قبل أن يلعب في صفوف تشيلسي وفيورنتينا وروما حتى وصل لمحطة اللمعان الأكبر مع ليفربول في صيف 2017.

وقال فوجل في تصريحات لموقع سبوكس الألماني يوم الثلاثاء: "صلاح كان يملك كل شيء، السرعة وإنهاء الهجمات وقدم يسرى مميزة، ومع ذلك سأكون كاذبا إذا قلت إنني تنبأت بمثل هذا المستوى العالمي الذي وصل إليه"

وأضاف المدرب الألماني "في الواقع، كنت أكثر ثقة بشأن لاعبين مثل توني كروس أو إيدن هازارد، لقد رأيتهم عندما كانوا في سن الـ15".

وواصل المدرب الذي يقود فريق يوردنجن في الدرجة الثالثة بألمانيا "الشيء الجميل هو أنني قابلت صلاح العام الماضي ولم يتغير على الإطلاق. هذا رائع".

وأتم "إذا كنت تعرفه جيدا فإنه ليس نجمًا عالميًا، فهو يملك شخصية لطيفة. كان من الواضح أنه لاعب رائع، صلاح مثل القاتل المبتسم".

صلاح يواصل تألقه مع ليفربول للموسم الثالث على التوالي، بعدما حصد جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي مرتين، وينافس على الثالثة، علما بأنه توج لمعانه بحصد دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

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