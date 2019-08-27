سكاي: هل تفوق ساديو ماني على صلاح ليصبح الأفضل في ليفربول؟

يستمتع السنغالي ساديو ماني بتطوره في عام 2019 تحت قيادة يورجن كلوب، الأمر الذي جعله أحد أهم لاعبي ليفربول هجوميا.

FilGoal.com يعرض لكم تقريرا نُشر على موقع شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية عن طفرة السنغالي وتفوقه على محمد صلاح في الفترة الأخيرة.

ماني انضم لصفوف ليفربول مقابل 36 مليون في صيف 2016، ليصبح واحدا أغلى لاعب في تاريخ النادي وحول ذلك عدة تساؤلات عن قيمة الصفقة وما سيقدمه.

الرقم المدفوع في ماني كان جيدا بالنظر لما قدمه من أداء مع ساوثامبتون، وبعد 3 سنوات بسؤال يورجن كلوب عن من هو أفضل طالب لديه وسيتواجد ماني بالقرب من المقدمة.

منذ 4 سنوات كان يتم استبعاده من قائمة القديسين والآن تجده الاسم الأول في قوائم ليفربول على ملعب أنفيلد ومن المؤكد خوضه للمباريات بشكل أساسي.

كلوب عندما تم سؤاله عن ماني جاءت إجابته "علمنا أننا سنحصل على لاعب جيد عندما وقعنا معه من ساوثامبتون. هل عرفنا جيدا كم كان جيدا؟ لن أقول ذلك".

وتابع "إنك تُوقّع مع لاعب ثم تأمل أن يتمكن من اتخاذ بضع خطوات أخرى وقد قام بذلك. حتى الآن، بشكل جيد جدا. إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا ، وشخص لطيف للغاية".

تلك التصريحات كانت قبل بداية عام 2019، والتي سجل خلالها 20 هدفا في 28 مباراة، وهو رقم بعيد عن محمد صلاح بفضل تألق ماني الاستثنائي في النصف الثاني من الموسم، لكن كيف سارت الأمور؟

ماذا تغير في ماني؟

عندما غادر ماني ملعب سانت ماري كان يلعب كجناح يسجل الأهداف، ويشعر بالراحة داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى، ليسجل 11 هدفا ويصنع 6 لتفتح له تلك الأهداف الباب للانتقال لصفوف ليفربول.

كان يمكن أن تسوء الأمور عندما انضم صلاح ليلعب في نفس الجبهة اليمنى، ومن ثم البرازيلي فيليبي كوتينيو على الناحية اليسرى، لكن محاولات الأخير الرحيل لبرشلونة فتحت الباب لماني من جديد.

ليفتح رحيل كوتينيو الباب لتحوله ليصبح من أفضل اللاعبين في الخط الأمامي على مستوى العالم.

* صورة توضح تطور ماني في اللعب على الأطراف عن العمق أكثر مع توالي المواسم

قدرته على الركض بكلتا القدمين مع الانسجام مع زميليه البرازيلي روبرتو فيرمنيو ومحمد صلاح جعلت الثلاثي من الأفضل في العالم.

صلاح بدا النجم الأول في موسمه الافتتاحي مع ليفربول، لكن ماني تطور أداءه أيضا محققا أقصى استفادة من اللعب خلف خطوط دفاع الخصم، يركض بشكل أقل ويقضى وقتا أطول في محاولة البحث عن مراكز داخل منطقة الجزاء ومن ثم يسجل.

لكن بتلك النقطة لم يتفاجئ بها يورجن كلوب، إذ علق جاري نيفيل خلال مقال له على موقع سكاي سبورتس قبل مواجهة ليفربول لمانشستر يونايتد الموسم الماضي والتي شهدت غياب ماني: "لقد أصبح قوة بالنسبة إلى ليفربول".

"ما كنت لأقول أبدا قبل انضمام ماني إلى ليفربول أنه سيكون أكثر اللاعبين أهمية، ولكن يمكنك الآن القول إن خسارته هي ضربة نفسية كبيرة".

* صورة توضح تطور قدارت ماني مع ليفربول بشكل أكبر عن ساوثامبتون.

هاتريك ماني أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا 2017-18 رسمت ملامح ثلاثية متكاملة، بهدف من الناحية اليسرى وأخرى من اليمنى وهدف بتسديدة من عمق الملعب.

لكن الموسم الماضي هناك شيء تغير لاحظه يورجن كلوب في تطور ماني بالثلث الأخير من الملعب، ليستفيد من كامل قدراته.

في موسم 2017-18 أحرز ماني 10 أهداف من 70 تسديدة، هدف لكل 7 تسديدات، في 2018-19 سجل 22 هدفا من 87 تسديدة، أي هدف لكل 4 تسديدات.

نجم موسم واحد؟ ماني نجح في التسجيل في شباك فريقه السابق الموسم الجاري من المحاولة الأولى بعدما هز شباك أنجوس جّن بتسديدة من على بُعد 20 ياردة.

هل سيتأثر من الإرهاق؟

أهمية ثلاثي ليفربول في الخط الأمامي لا يمكن التقليل منها خاصة في المباريات الكبيرة، بعد اللعب في نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين تعرض خلالها الثلاثي للضغط.

لكن ماني بعدما وصل لنهائي كأس الأمم الإفريقية في مصر، خاض 113 مباراة منذ بداية موسم 2017-18.

ثلاثي ليفربول الأمامي يتفوق على جميع الثلاثيات للفرق الستة الكبار في الدوري الإنجليزي، وهذا يعني أن فرصة إراحة كلوب له أو لزملائي ستصبح ضئيلة.

* ليفربول أكثر فريق استفادة من أهداف الثلاثي الأمامي في الدوري الإنجليزي 2018-19

وقال كلوب خلال فترة ما قبل الموسم عن الثلاثي الذي غاب عن أغلب الفترة التحضيرية: "نحن نجلس هنا ويبدو الأمر وكأنني أشعر بأنين، هذا هو الوضع فقط، على المدى الطويل، غير مقبول".

"إنه ليس مثل بعد ثلاثة أيام يمكنك أن تقول لهم ، مهلا! هيا! دعونا نبدأ في الركض مرة أخرى!".

"لقد كان لديهم برنامج صيفي صعب. إنها كرة قدم. إنه لا يقود دراجة، لذلك ستخسر قليلا. وسيعود الجميع ولكن ستكون بداية صعبة".

* الأيام التي حصل فيها ماني على راحة من اللعب لليفربول ومنتخب السنغال منذ 1 يونيو 2018

لكن هل يمكن أن تأتي مرحلة يبدأ فيها شكل ماني بالتأثر، الموسم الماضي يشير في إجابته إلى "لا".

عند انطلاق ماني من بعد كأس العالم عام 2018، سجل أربعة أهداف في أول أربع مباريات مع ليفربول.

وبعد فترة أطول من كأس إفريقيا للأمم هذا الصيف ، شارك في جميع المباريات حتى الآن.

ولكن بالنسبة للرجل الذي حوّله إلى واحد من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم يبدو واضحا جدا، فقد لا يكون تحدي المنطق مفاجئا ليورجن كلوب.

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