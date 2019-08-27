تاريخ مواجهات الزمالك والمقاصة.. تفوق نسبي للفريق الفيومي ومقابلة أولى في الكأس

يواجه فريق الزمالك، مصر للمقاصة في ربع نهائي كأس مصر غدا الأربعاء في مواجهة أولى بين الفريقين في تلك المسابقة.

تقابل الفريقان 12 مباراة من قبل جميعهم في الدوري المصري وكانت الغلبة للمقاصة في 6 مرات سابقة.

وينتظر الاتحاد السكندري الفائز من مواجهة الزمالك والمقاصة في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل.

ويستعرض لكم FilGoal.com تاريخ مواجهات الفريقين من قبل:

- 12 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين جميعهم في الدوري المصري، وكانت البداية في 2 أكتوبر 2010 وفاز الزمالك بنتيجة 4-3.

- يتفوق مصر للمقاصة في المواجهات المباشرة بالفوز في 6 مباريات مقابل 5 للزمالك والتعادل في مواجهة واحدة.

- شهدت مباراة الدور الأول من موسم 2016 - 2017 جدلا كبيرا بعد تغاضي جهاد جريشة حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء للزمالك من لمسة يد أحمد سامي لاعب المقاصة، وهدد الزمالك بالانسحاب من المباراة قبل العودة وتهديد بالانسحاب من المسابقة بالكامل.

- في 16 أبريل 2017 حسم مصر للمقاصة لقاء الدور الثاني بالفوز 2-0 بعد انسحاب الزمالك بسبب خلافات بين الفريق الأبيض ومسؤولو الاتحاد المصري حول موعد إقامة اللقاء.

- يتفوق الزمالك في عدد الأهداف إذ سجل 19 هدفا مقابل 18 لفريق مصر للمقاصة (بينهم هدفين اعتباريين للفريق الفيومي).

- حافظ مصر للمقاصة على نظافة شباكه 4 مرات في مواجهة الزمالك، مقابل مباراة وحيدة للزمالك.

- فشل مصر للمقاصة في تسجيل هدف في مباراة واحدة فقط في 16 أغسطس الماضي والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

- شهدت أخر مباراتين تفوقا من نادي الزمالك بالفوز ذهابا وإيابا 1-0 و 4-1 في النسخة الماضية من الدوري المصري.

- النسخة الماضية هي النسخة الوحيدة التي تعرض فيها فريق مصر للمقاصة للخسارة ذهابا وإيابا.

- نجح فريق مصر للمقاصة في تحقيق الفوز في 4 مباريات متتالية بموسمي 2016 -2017 و 2017 - 2018.

- لم ينته اللقاء بالتعادل السلبي من قبل، دائما ما تشهد مباريات الفريقين أهداف.

- أيمن حفني هداف مباريات الفريقين برصيد 3 أهداف (2 مع الزمالك) وهدف وحيد مع المقاصة.

- سجل كل من حسين الشحات وعمر النجدي (مصر للمقاصة) ومحمود كهربا وأحمد جعفر وفرجاني ساسي ومحمود علاء (الزمالك) هدفين.

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