ميرور: جيمس رودريجيز مستمر مع ريال مدريد

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 - 11:00

كتب : FilGoal

جيمس رودريجيز - ريال مدريد - بلد الوليد

يبدو أن مستقبل جيمس رودريجيز مع ريال مدريد قد حسم ولن يرحل عن صفوفه خلال السوق الصيفية الجارية، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

خيمس رودريجيز

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وأشار التقرير إلى أن قائمة إصابات ريال مدريد الطويلة والتي أصبح جيمس نفسه جزء منها دفعت النادي لقرار الإبقاء على خدماته.

وكانت تقارير صحفية عديدة ربطت النجم الكولومبي بالرحيل عن صفوف النادي الملكي خلال السوق الصيفية الجارية والتي تنتهي يوم 2 سبتمبر المقبل.

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صاحب الـ28 عاما شارك لأول مرة هذا الموسم مع ريال مدريد ضد ريال بلد الوليد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني في المباراة التي انتهت بنتيجة 1-1، ولعب 57 دقيقة قبل أن يتعرض للإصابة.

وأشارت تقارير إلى أن إصابة جيمس ستبعده عن الملاعب حتى يوم 13 من شهر سبتمبر المقبل.

وانضم جيمس إلى ريال مدريد قادما من موناكو في صيف 2014 بمبلغ 75 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.

ولعب جيمس خلال آخر موسمين معارا لفريق بايرن ميونيخ قبل عودته خلال الصيف الجاري.

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