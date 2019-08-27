قائمة الزمالك – ظهور أوناجم وإمام عاشور وعودة طارق حامد لمواجهة المقاصة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 - 02:39

كتب : أحمد شوقي صلاح

طارق حامد - الزمالك - نهضة بركان

عاد طارق حامد لاعب وسط الزمالك لدعم قائمة فريقه لمواجهة مصر للمقاصة يوم الأربعاء في ربع نهائي كأس مصر.

وشهدت قائمة المباراة المحلية الأولى للزمالك تحت قيادة مدربه الصربي الجديد ميتشو ظهور طارق حامد بعد غياب عن مواجهة ديكاداها الصومالي في دوري أبطال إفريقيا.

ويظهر أيضا المغربي محمد أوناجم لأول مرة في قائمة الفريق الأبيض.

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ويتواجد أيضا الوافد الجديد إمام عاشور ضمن القائمة التي ضمت 20 لاعبا.

ويغيب الثنائي إسلام جابر ومحمد حسن عن قائمة الفريق الأبيض الذي يحمل لقب البطولة.

وضمت قائمة الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - حازم إمام - حمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي – محمود عبد الرزاق "شيكابالا" - محمد أوناجم - محمد عنتر - إمام عاشور - أشرف بنشرقي - كريم بامبو

خط الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد

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