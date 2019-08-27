"تعمل على مدار 24 ساعة".. رئيس الزمالك يتسلم استوديو قناة النادي الجديدة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 - 00:37

كتب : FilGoal

لوجو الزمالك

تسلم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك استوديو قناة النادي الجديدة في مدينة الإنتاج الإعلامي.

قناة نادي الزمالك ستنطلق بداية من الموسم الكروي الجديد، من داخل استوديو قناة DMC السابق والذي يضم "أحدث المعدات الخاصة بالتصوير والإخراج وأفضل التقنيات في المجال الفضائي وستعمل القناة على مدار 24 ساعة"، وفقا لما نشره الموقع الرسمي لـ الزمالك.

وأشاد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بـ"الإمكانيات المميزة المتواجدة لدى استوديو قناة النادي".

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وتابع في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ الزمالك "سيتم وضع تصور كامل لبرامج الزمالك على قناة النادي والتي ستنطلق بداية من الموسم الجديد".

وأتم "ستكون هناك مفاجآت في قناة النادي".

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