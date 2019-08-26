القيعي: الأهلي لم يتسلم درع الدوري حتى الآن

قال عدلي القيعي مستشار التسويق في الأهلي إن النادي الأحمر لم يتسلم درع الدوري الذي توج به حتى الآن.

وصرح القيعي عبر برنامج "ملك وكتابة" على قناة "الأهلي": "الأهلي لم يتسلم درع الدوري حتى الآن".

وتابع "اتحاد الكرة قال إن هناك احتفالية في أحد الفنادق ومن المفترض أن يتسلم الأهلي خلالها درع الدوري، وهذا لم يحدث".

وتسائل "ما مصير هذا الدرع".

وتوج الأهلي ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه.

وكان أخر مباريات الأهلي في المسابقة ضد الزمالك يوم 28 يوليو الماضي، وفاز بها 1-0 بهدف علي معلول.

اقرأ أيضا:

بالفيديو – أمام حضور مصري مكثف.. الاتحاد السكندري يعود بانتصار مهم من الكويت

مدربه: حجازي مازال يحتاج 5 أسابيع للتعافي.. شخص عظيم يبكي لكي يعود قريبا

3 نصائح لـ تريزيجيه.. ما قاله لامبارد الأب وجيجز "المُعدَل" وطريقة التسديد

أس: شرط واحد من باريس سان جيرمان للتفاوض مع ريال مدريد على رحيل نيمار

حصاد الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.. تألق صلاح ولاعب يخطف الأضواء بعيدا عن الكبار