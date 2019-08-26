القيعي: الأهلي لم يتسلم درع الدوري حتى الآن

الإثنين، 26 أغسطس 2019 - 23:29

كتب : محرر في الجول

أبرز صور تسليم الأهلي درع الدوري

قال عدلي القيعي مستشار التسويق في الأهلي إن النادي الأحمر لم يتسلم درع الدوري الذي توج به حتى الآن.

وصرح القيعي عبر برنامج "ملك وكتابة" على قناة "الأهلي": "الأهلي لم يتسلم درع الدوري حتى الآن".

وتابع "اتحاد الكرة قال إن هناك احتفالية في أحد الفنادق ومن المفترض أن يتسلم الأهلي خلالها درع الدوري، وهذا لم يحدث".

أخبار متعلقة

مدربه: حجازي مازال يحتاج 5 أسابيع للتعافي.. شخص عظيم يبكي لكي يعود قريبا 3 نصائح لـ تريزيجيه.. ما قاله لامبارد الأب وجيجز "المُعدَل" وطريقة التسديد جناح اتحاد طنجة يوقع على عقود انضمامه لـ دجلة رسميا – المقاولون يستعير شكري نجيب لمدة موسم

وتسائل "ما مصير هذا الدرع".

وتوج الأهلي ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه.

وكان أخر مباريات الأهلي في المسابقة ضد الزمالك يوم 28 يوليو الماضي، وفاز بها 1-0 بهدف علي معلول.

اقرأ أيضا:

بالفيديو – أمام حضور مصري مكثف.. الاتحاد السكندري يعود بانتصار مهم من الكويت

مدربه: حجازي مازال يحتاج 5 أسابيع للتعافي.. شخص عظيم يبكي لكي يعود قريبا

3 نصائح لـ تريزيجيه.. ما قاله لامبارد الأب وجيجز "المُعدَل" وطريقة التسديد

أس: شرط واحد من باريس سان جيرمان للتفاوض مع ريال مدريد على رحيل نيمار

حصاد الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.. تألق صلاح ولاعب يخطف الأضواء بعيدا عن الكبار

الأهلي في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

"تعمل على مدار 24 ساعة".. رئيس الزمالك يتسلم استوديو قناة نادي الزمالك الجديدة ساعة | مصر
كونتي يتحدى الجميع: يجب ألا نكون الشرارة لهذا الموسم بل أن نُصبح الديناميت ساعة | أوروبا
4 ملامح من ظهور كونتي الأول مع إنتر.. قذائف مدفعية واحتفال حتى منتصف الليل 2 ساعة | أوروبا
القيعي: الأهلي لم يتسلم درع الدوري حتى الآن 2 ساعة | الدوري المصري
بالفيديو – صرخة كونتي الأولى تُدمر ليتشي.. "إنتر كما لم نشاهده منذ 9 سنوات" 3 ساعة | أوروبا
مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: نبحث عددا من السير الذاتية لمدربين أجانب 3 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب الأهلي – أوتوري.. الرجل الذي لا يبيع الأوهام 2 حكايات #في_الدوري - مذبحة "تقرير جوزيه السري" 3 حازم إمام يشيد بقرار ميتشو ضد بامبو: إذا كان بسبب ما فعله 4 فوساتي لـ في الجول: الأهلي اتصل بي بالفعل.. وهذا موقفي

قد ينال إعجابك