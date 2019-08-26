طلعت يوسف: درجة الحرارة وأرض الملعب أثرت على الفريقين

الإثنين، 26 أغسطس 2019 - 22:34

كتب : FilGoal

طلعت يوسف - خالد قمر - الاتحاد السكندري

أبدى طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري، امتنانه للفوز الذي حققه فريقه على العربي الكويتي.

الاتحاد تفوق على مضيفه العربي بهدف دون رد في ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية. (طالع التفاصيل)

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وصرّح يوسف بعد المباراة: "نحن في بداية الموسم، والتفاهم بين سيزيد بين اللاعبين مع الوقت".

وأكمل: "أرض الملعب أثرت على لاعبي الفريقين".

وأضاف: "وكان ارتفاع درجة الحرارة عاملا سلبيا أيضا".

وواصل: "مباراة الأهمية تحظى بنفس الأهمية، سنكون مستعدين لها بشكل كامل".

وأتم: "أشكر لاعبي فريقي على مجهودهم خلال المباراة، وأنتظر منهم المزيد".

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم 27 سبتمبر المقبل في مدينة الإسكندرية لحسم المتأهل.

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