بالفيديو – النصر يقلب تأخره أمام السد ويؤجل الحسم إلى صدام الدوحة

فاز النصر السعودي على ضيفه السد القطري بهدفين مقابل هدف واحد، في استاد الملك فهد الدولي، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

السد تقدّم أولا بواسطة علي أسد، قبل أن يدرك عبد الرحمن الدوسري التعادل للنصر، ويلحقه زميله جوليانو فيكتور بهدف ثانٍ.

ليتأجل الحسم إلى مواجهة الإياب على استاد جاسم بن حمد في الدوحة يوم 16 سبتمبر المقبل.

السد سيكفيه الفوز بهدف نظيف حتى يعبر إلى نصف النهائي، فيما يحتاج النصر إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف مع شرط تسجيله هدفين على الأقل.

علي أسد افتتح التسجيل للسد في الدقيقة 21 بتسديدة صاروخية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

لكن النصر الذي لعب دون هدافه الأهم عبد الرزاق حمد الله الغائب للإصابة، استطاع العودة في المباراة وأدرك التعادل مباشرة قبل نهاية الشوط الأول.

الكوري وو يانج جونج لاعب السد فشل في إبعاد ركلة ركنية، لتصل إلى عبد الرحمن الدوسري الذي سدد مدركا التعادل للنصر في الدقيقة 43.

قبل أن يخطف البرازيلي فيكتور التقدم في الدقيقة 72 بضربة رأسية.

السد ضمن تأهله إلى كأس العالم للأندية 2019 في قطر، بصفته بطلا للدوري القطري، أما النصر العالمي فيسعى لظهور جديد بمونديال الأندية بعد نسخة 2000.

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